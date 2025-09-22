Manuel del Rosal García: «Sepulcros blanqueados odres de fariseísmo»

Fariseísmo: RAE. Hipocresía, fingimiento, simulación, doblez. Fingir la moral de la que careces

¿Hay alguien por ahí que crea que nuestro gobierno llora por lo que pasa en Gaza y levanta la bandera palestina por amor a las víctimas? Si lo hay, y lo es de buena voluntad, que procure pensárselo dos veces. Si lo cree sin más, es por ignorancia tontuna o porque vive de una sinecura gubernamental.

Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados que “por fuera lucen hermosos, pero que por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia” (Mateo 23:27) Esto refleja el alma pútrida de los fariseos. Por fuera parecían puros, pero por dentro eran una cloaca de hipocresía purulenta y pestífera. Mientras por fuera aparecían blanqueados, por dentro estaban llenos de gusanos que corroían sus almas, Por eso solo mostraban lo externo, ocultando en el interior de sus pechos como odres, la miseria moral que los llenaba. En el interior la podredumbre, la codicia, las ansias de poder, la avaricia, el desenfreno; en el exterior el brillo del falso oropel que tapaba ante los ciudadanos sus mezquindades y ruindades.

Hoy está más que nunca vigente el fariseísmo. Está más fuerte que nunca porque posee medios inimaginables en épocas anteriores como son las nuevas tecnologías, las redes sociales y la televisión. El fariseísmo está presente como jamás lo estuvo en la política. Sus sacerdotes se presentan como “buenas personas” sensibles a los males que aquejan a los pueblos ocultando que muchos de esos males son provocados por ellos. Los políticos asentados en el poder aprovechan cualquier ocasión para hacernos ver que ellos son honestos y cumplen con la ley, mientras la oposición es deshonesta, falta a la ley y, además, carecen de caridad y empatía por el sufrimiento de las gentes. Un suceso ha venido a demostrar la sutileza de la maldad oculta tal y como hacían los fariseos, de la mentira, del uso de la desgracia ajena para sacar réditos políticos. ¡Fijaos! Dice el gobierno por la boca de su presidente y con los ministros a coro: ¡Nosotros condenamos las matanzas que Israel causa en Gaza mientras la oposición, carente de la mínima caridad y empatía, calla ante tanta muerte y destrucción! ¡Nosotros, el gobierno, actuamos para que esa barbarie se detenga, mientras la oposición calla cobardemente! Y no solo el gobierno busca ventajas en sus farisaicos mensajes, también la oposición oculta sus verdaderas intenciones. Estos políticos blanquean sus mensajes y sus vestiduras con mensajes falsos, pero si miramos dentro de sus corazones no encontraremos ni un ápice de caridad basada en la verdad, pues solo buscan arrinconar al contrario ante el pueblo y que este los vea a ellos resplandecientes en sus hipócritas ropajes blanqueados que tapan sus verdaderas intenciones: obtener réditos a costa del sufrimiento de un pueblo.

Tras la apariencia de bondad, sentimiento y actos políticos ostentosos, pero llenos de hipocresía para centrarse en lo externo, en las apariencias, en lo superficial para presentarse ante el pueblo como sacerdotes puros en el cumplimiento de la ley, esconden la búsqueda de ser admirados por los ciudadanos, ganarse al pueblo y obtener el fin para el que todo su montaje farisaico ha sido montado: ganar réditos políticos.

Este fariseísmo moderno apoyado en la inestimable y perversa ayuda de las redes sociales, los medios de comunicación, la televisión, los voceros y palmeros va más allá de la hipocresía porque distorsiona los valores morales y los del espíritu a cambio de obtener ganancia política y de poder.

“¡Ay de vosotros, políticos hipócritas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucís hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia!” Esto es lo que diría hoy Mateo en su capítulo 23 versículo 27