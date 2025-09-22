Pedro Manuel Hernández: «Gaza: la ‘cortina de humo’ que Sánchez usa para tapar su ‘podredumbre'»

Alberto Núñez Feijóo resumió en dos frases –el miércoles por la mañana en el Congreso– lo que millones de españoles perciben día a dia con meridiana claridad: «Pedro Sánchez utiliza a Gaza –como su particular cortina de humo– para tapar sus vergüenzas y pactaría hasta con Netanyahu con tal de seguir en el poder». No son dardos políticos, son radiografías de un presidente atrapado en sus continuas contradicciones y dispuesto a cualquier cosa para sobrevivir y seguir sentado en Moncloa.

La maniobra es ya –aparte de manida, muy recurrente– y cada vez que los frecuentes escándalos personales, familiares o de su Gobierno le cercan, Sánchez despliega una densa cortina de humo internacional para asi taparlos. Y nada le resulta más rentable ahora, que –ondear la cuatricolor bandera palestina– disfrazado del gran adalid de los derechos humanos. Aunque lo que, en realidad hace, es instrumentalizar un grave conflicto bélico doloroso y sangriento para maquillar la descomposición ética y política que le corroe a él y a su propio Ejecutivo.

La acusación de Feijóo a Sánchez –«de que por seguir en el poder, todo el mundo sabe que Ud. pactaría, incluso, con Netanyahu»– encaja a la perfección con el deplorable historial de este presidente. Ya pactó con quienes juró que jamás lo haría —con EH-Bildu, con Unidas Podemos, con todos los independentistas y con los populistas de toda índole— y hoy no tendría reparos en firmar un acuerdo, con quien hoy acusa de «genocida»–con el mismisimo Netanyahu– si con ello asegura y consolida su actual e inestable permanencia en la Moncloa. Su única coherencia es mantenerse en el poder a toda costa, pues su unica brújula es «el poder por el poder».

Pero lo más grave, no es ya, su megalómano oportunismo, sino la doble inmoralidad que esto conlleva. La primera, es utilizar el sufrimiento palestino como escenografía propagandística para limpiar la cara de un Gobierno cercado por la sospecha, la corrupción y el descrédito. La segunda, es engañar a los españoles con intencionados y vacíos discursos grandilocuentes, mientras los grandes problemas nacionales que les afectan siguen sin resolverse.

La fotografía es clara –mientras Sánchez promete 160 millones a Gaza– miles de familias en España siguen esperando las ayudas de la DANA, del volcán de La Palma o de los recientes incendios. Para el presidente, su prioridad inmediata es la solidaridad con Palestina…pero para los miles de españoles damnificados, su solidaridad se traduce en retrasos, olvido y burocracia . Ese contraste no es solidaridad, es simplemente una «inmoral manipulación».

El verdadero drama de Sánchez –no está en Gaza, ni en Israel, ni en su nefasta e ineficaz política internacional– está en que no tiene un proyecto ni político ni definido de país, sino solo un exclusivo diseño de pura y dura supervivencia personal. Y para eso todo vale. Hoy es Palestina, pero mañana será otra causa distinta que le permita ocultar el ruido de sus propias imputaciones, de sus corruptelas, felonías y mentiras.

Su política exterior ya no es diplomacia de Estado, sino puro marketing de salón. Lo que debería ser solidaridad real se convierte en pura propaganda interesada. Nadie con un mínimo de decencia moral debería manipular el dolor ajeno como lo hace Sánchez. Porque, mientras se presenta como líder global y acusador contra Israel, calla y enmudece ante Putin; mientras promete paz, siembra división interna y mientras exige solidaridad y empatía, abandona a los suyos y solo les ofrece nuevas y grandes mentiras –entiéndanse como tales «cambios de opinión»– porque él, Pedro Sánchez Pérez- Castejón, ¡NUNCA MIENTE!

Ese es el gran engaño: Sánchez sabe muy bien que, mientras los telediarios de sus paniaguadas y afines cadenas televisivas abran y cierren sus emisiones con sus grandilocuentes discursos internacionales acusando a Israel de genocidio y arengando desde Málaga a las hordas de la extrema izquierda a boicotear el final de la Vuelta Ciclista en Madrid, nadie hablará de las sombras que rodean a su Gobierno ni de los escándalos que golpean a su círculo familiar más próximo. Gaza es su humo. Pero el humo no dura siempre y se desvanece.

Frente al cinismo desbordado de Sanchez, la figura de Alberto Núñez Feijóo emerge como el contrapunto necesario. Puede gustar más o menos su estilo, pero lo que no se le puede negar es la seriedad, el respeto institucional y la voluntad de hablar de los problemas reales de los españoles: pensiones, sanidad, vivienda, educación, empleo, bolsa de la compra… Mientras Sánchez convierte el Consejo de Ministros en un escaparate de su propia propaganda personal, Feijóo ha demostrado en Galicia y en la oposición una gestión centrada en la estabilidad y el interés común, sin necesidad de recurrir al humo ni a la manipulación sentimental.

La diferencia es brutal: Feijóo representa el esfuerzo serio por construir una nueva España, mientras que Sánchez es la desvergüenza personificada de sobrevivir. Mientras Feijóo habla y plantea soluciones, Sánchez solo da excusas. El primero, puede equivocarse, pero juega limpio; el segundo, hace del engaño y la felonia su única estrategia.

España no necesita –a un líder trolero e ilusionista que use a Gaza para tapar su ruina moral y política– sino a líderes serios y responsables que afronten los problemas con interés, rigor y decencia. Y eso, hoy por hoy, solo lo encarna la politica alternativa que representa el líder de la oposición y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, frente a la farsa continua de un Sánchez cada vez más desnudo de moralidad y vacío de credibilidad.