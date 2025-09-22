Ley Universal

Me siento bien

Esa es mi religión

Paz espiritual, tranquilidad, sosiego
Paz espiritual, tranquilidad, sosiego. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Elecciones, urnas, votos, encuestas

Sánchez planifica en secreto un adelanto sorpresa de las elecciones generales

Abraham Lincoln escribió: “Cuando hago el bien, me siento bien; cuando hago el mal, me siento mal. Esa es mi religión”.

Muy cierto. Este pensamiento, aparentemente básico y elemental, no todo el mundo lo comparte, ni lo entiende, especialmente los sicópatas de libro, que si alguna vez han hecho algo bueno en su vida, ha sido por error y, claro, así no vale.

Tan solo la intención, la voluntad, de querer hacer el bien a los demás, hará que nuestras vidas comiencen a ir mejor, y nos sintamos bien.

Esta Ley Universal, que, a base de golpes, aprendí desde joven, viene recogida en el Evangelio de Jesús.

Esa es mi religión.

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE ESTILO DE VIDA
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]