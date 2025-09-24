Sebastián Urbina: «Tirar piedras contra tu tejado»

¿Qué significa? Se refiere a decir, o hacer cosas, que van en tu propio perjuicio.

Pensaba esto cuando recordé- entre otros muchos- los casos de inmigrantes ilegales que cometen acciones delictivas. Por ejemplo, en Canarias- en el mes de julio 2025- un norteafricano quemó a su pareja, o acompañante de 17/18 años. Pensé- ingenuamente- que saldría en las noticias a toda plana y se comentaría extensamente, pero no.

En Torre Pacheco, unos jóvenes inmigrantes ilegales dieron una paliza a un hombre mayor, por diversión. Y un largo etcétera.

¿Por qué no hay una reacción popular contra esta inseguridad, propiciada por las políticas de ‘puertas abiertas’? Políticas fomentadas desde la UE, por socialistas, populares, liberales y verdes.

Una primera pregunta es si algunas personas creen que ‘puertas abiertas’ es tirar piedras contra tu propio tejado. Podemitas, comunistas, socialistas y similares, no creen que la política de ‘puertas abiertas’ sea tirar piedras contra tu propio tejado. ¿Por qué?

En estos ámbitos, se desprecia a Occidente y lo que Occidente representa. Democracia, propiedad privada, economía de mercado, igualdad jurídica/política entre hombres y mujeres, etcétera.

Dado que la izquierda, en general, es así, no considera que una invasión inmigratoria al malvado Occidente sea mala. Al contrario. Dado que nos gobiernan socialistas, comunistas, golpistas catalanistas y Bildu etarras, no hay problema con la invasión inmigratoria. Aunque el socialista Pedro Sánchez pasa las competencias de inmigración a los separatistas antiespañoles, para que le apoyen con sus votos.

O sea, la intención gubernamental es que solamente los españoles ‘sin hecho diferencial’ tengan que tragar las ‘puertas abiertas’ con todas las negativas consecuencias que las criadas mediáticas silencian.

¿Se enfadarán estos españoles ‘sin hecho diferencial’ y dejarán de votar a los socialistas? Los feligreses socialistas no, porque suelen ser masas aborregadas que votan su propia corrupción. Ya lo han hecho.

Lo dicho hasta ahora tiene que ver con ‘el tejado’. ¿Es el tejado, ‘nuestro tejado’? No. ¿Por qué?

Porque, en general, socialistas, comunistas, golpistas y Bildu etarras que nos gobiernan, desprecian a España. O sea, desprecian ‘el tejado’. Una muestra es que el presidente corrupto/traidor Sánchez, tiene separatistas y golpistas antiespañoles como socios de gobierno. Además, esta tropa de izquierdas antiespañola defiende, con uñas y dientes, la falsaria ‘Leyenda Negra’. El ministro de cultura, Urtasun, es un adicto de la falsaria Leyenda Negra.

Pues esta es la chusma que nos gobierna. De modo que ‘las piedras’ no son piedras y ‘el tejado’ no es nuestro, ni vale la pena defenderlo.

Y si esto es así, ¿Por qué hay millones de personas que les votan?

Creo, dicho resumidamente, que la parte más importante de la respuesta está en los últimos 45 años de nuestra pasada historia democrática.

Si PSOE y PP, en vez de venderse- por un plato de lentejas con chorizo- a los enemigos declarados de España, desde 1978 hasta ahora, hubiesen defendido y fomentado el patriotismo español, (normal en todo el mundo, excepto en la España enfermiza y acomplejada) la situación actual sería radicalmente distinta y mucho mejor.

Pero los socialistas y compañeros de viaje, han demostrado- durante décadas- que el patriotismo español (que es lo normal en sociedades no enfermas de progresismo) es despreciable. Lo primero es su sillón. O sea, son unos traidores a la patria. Y no les da vergüenza porque no tienen. ¡Y les votan!

Y el PP, ha demostrado, más que una traición a España- como los socialistas- una vergonzosa e imperdonable cobardía, que no se opone a las políticas socialistas. Por eso nunca han sido alternativa a la izquierda, sino alternancia acomplejada. ¡Y les votan!

Pues eso. Que vengan más inmigrantes ilegales. Como decían las comunistas Montero y Belarra. Los españoles que se quejan son racistas y fascistas. ¡Y les votan!

PD. La Oficina Europea de Policía (Europol) ha emitido una grave advertencia sobre el crecimiento de la amenaza terrorista yihadista en Europa. (LGI.)

PD. Grupos terroristas que operan en el Sahel tienen entre sus planes inmediatos el envío de «combatientes» a Europa camuflados entre quienes llegan en patera a las costas españolas. (La Razón.)

Hay que ser tonto o fanático, para no ver las gravísimas consecuencias de esta invasión inmigratoria descontrolada. Y para no ver que estamos gobernados por una chusma corrupta, traidora y sin escrúpulos.

Aclaro y aviso. Si esta chusma pierde las elecciones, utilizará toda la violencia que le convenga y dará la culpa a ‘la derecha’. El boicot violento contra la Vuelta Ciclista a España, aplaudido por Sánchez, (con 22 policías heridos, etcétera) es un adelanto. La excusa para quemar las calles (o lo que sea) puede ser Gaza, ‘no a la guerra’, o los fascistas, que les pone mucho. Típico de gente infame y sin escrúpulos.

Otra aclaración. Los que votan a esta chusma, no son mejores que ellos.

¿Podemos llamar ‘democracia’ a este entramado corrupto de comunistas, separatistas, golpistas y filo etarras, encabezados por el Caudillo Sánchez? Y Puigdemont.

Como advierte NEOS: ‘Despertad si no queréis ser los últimos españoles de la historia’.