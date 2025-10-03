Pablo D. Escolar: «La madre condena a muerte a su hijo»

Pablo D. Escolar: "La madre condena a muerte a su hijo"
Archivado en: Columnistas

Parece terrible esta expresión del título, pero es un hecho real y cierto que se repite, desgraciadamente, más de cien mil veces al año en España. Hay quienes llaman a esto “Interrupción voluntaria del embarazo”; pero no por darle un bonito nombre, deja de ser el asesinato de un ser humano indefenso e inocente. Llamémosle cigoto, mórula, blastocisto, embrión o feto, pero todos son un niño en desarrollo; todos son un ser humano vivo, que pasa por distintas edades.

El mundo de la política se esforzó por mentalizar y convencer al pueblo de que matar a estos niños es un acto inocente, pero nada está más lejos de la realidad. Nadie puede negar que estos seres humanos tienen tanto derecho a vivir como cualquiera de nosotros y privarles de su vida es un asesinato y es tan asesino el que lo mata, como quien lo manda matar.

Hay mujeres que afirman que son libres y tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo; que no pretendan engañarnos, pues no es ella la que se mata, que entonces sí sería su propio cuerpo; se trata de matar el cuerpo de otro ser humano que no es el suyo. Hay que tener muy presente que se trata de quitar la vida a un ser vivo amparado por la Constitución, pero aunque Esta no lo amparase, razones éticas y morales, nos impiden disponer a nuestro antojo de la vida de los demás.

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE ESTILO DE VIDA
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]