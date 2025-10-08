Víctor Entrialgo: «Su defensa es el tiempo»

Horteras, nefastos, burdos, prepotentes, atrevidos, descarados, sinvergüenzas, amorales, indecentes. No se trata de dinero, que también, sino de categoría personal.

Esto que está pasando no lo hace la democracia sino un sistema electoral perverso, si coincide que llega al poder un indeseable al frente de un partido dispuesto a poner sus intereses por encima de los de la Nación.

Como la pérdida de tiempo en el fútbol, la estrategia de Sanchez y su mujer es alargar los procedimientos. Ningún árbitro, ningún reglamento acaba de poner freno a las pérdidas de tiempo, a los abusos de un poder no convenientemente limitado. Con montones de despachos de abogados al servicio del poder, que es muy goloso, Sanchez y Begoña sólo tienen que prolongar sus causas hasta que salgan del primer plano. Eso es lo que están persiguiendo. El olvido que seremos les beneficiará. La gente se olvidará y la defensa resultará mucho más fácil que si los juicios fueran ahora, cuando debieran, con la animadversión e inquina de la Nación a la que se deben, tan justamente ganadas a pulso.

Aunque la justicia sea una red en la que quedan atrapados los bichos pequeños y de la que se escapan los grandes, aunque los laberintos de los leguleyos del poder vayan a poner todo tipo de reparos y obstáculos a la justicia material, el valiente juez Peinado ha expresado lo que resulta evidente. En el origen del delito está el vínculo con el presidente, el tráfico de influencias. Y aunque siempre haya que chercher la femme, detrás de todo está quien lo dirigió, consintió o más bien promovió todo. Por eso en lugar de declarar y haber aclarado a la Nación lo sucedido tratan de aturdirnos y distraernos una y otra vez con sus cortinas de humo. Por eso la lucha de la democracia hoy es la lucha contra el tiempo que Sanchez y su mujer nos están haciendo perder.

El tiempo es su única defensa.