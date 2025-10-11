‘Sanchinflas’

UE

Un meme de Úrsula von der Leyen, como dictadora en la UE. PD
El próximo martes, si un milagro no lo remedia, el Consejo de la Unión Europea votará la aprobación de la llamada «Chat Control» de la UE. Una nueva ley que de aprobarse obligará a aplicaciones como WhatsApp, Telegram, o Messenger, a escanear cada mensaje que envíes antes de que el cifrado de la app pueda protegerlo.

Esta nueva ley, sueño húmedo de autócratas y tiranos, significa la entrada del control gubernamental en nuestra vida digital.

Cada broma; cada foto; cada conversación privada, será marcada, clasificada y almacenada, quedando a disposición del Himmler de turno.

Se pretende que el escaneo esté integrado en los teléfonos móviles, leyendo cada mensaje antes de que el cifrado pueda protegerlo. La Gestapo en tu bolsillo; sobre la mesa mientras comes; o junto a tu cama en la mesita de noche… Al final será como tener un ´menage a trois´ virtual, con tu pareja, y Von der Brujer con trinchas de cuero, rabo a pilas, y látigo.

Las leyes son importantes, pero lo realmente importante viene luego con el desarrollo, entre bambalinas, de los reglamentos, fuera ya del foco mediático.

Que los teléfonos móviles están dotados de cámara, micrófono, y geolocalización, no es un secreto. Tampoco es un secreto que las funciones mencionadas siguen ´vivas´, aún con el teléfono apagado, salvo que les quites la batería. Pero no puedes hacerlo ya que los autócratas lo previeron hace tiempo.

Así, desde hace unos años, es imposible quitar la batería de los teléfonos móviles, como no sea destrozándolos a martillazos. Y es que estos sátrapas de capirote y mandil, no dan puntada sin hilo.

Miguel Tomás y todo el equipo de HazteOir.org, se han movilizado una vez más, promoviendo una recogida de firmas contra dicha ley. En el momento de escribir estas líneas, se llevan recogidas cerca de 270.000.

Por favor, firma esta petición urgente para exigir al Consejo de la Unión Europea que rechace el “Chat Control” y que defienda el derecho a las comunicaciones privadas.

HAZTE OIR: Paremos el plan de vigilancia masiva sobre nuestros mensajes privados

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

