Día de la Hispanidad e inicio de la mayor cristianización que conoció la historia.

El 12 de octubre los pueblos hispanos celebran el Día de la Hispanidad, declarado en España fiesta nacional en 1892 por la reina regente María Cristina de Habsburgo, en conmemoración del descubrimiento de América. Y es también el día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que comparte su orgullo caminando “juntos, firmes y unidos”.

El Día de la Hispanidad es la generalización del carácter de los pueblos de lengua y cultura hispánica. Hispanoamérica y no Latinoamérica como quiso popularizar el francés Michel Chevalier para, como buen galo, hacer la cusqui a España. Un día, el 12 de octubre, en el que los mal nacidos y la progresía española generadora de odio, la más antinacional de Occidente, limita brutalmente sus apoyos electorales, abominando de una bandera, un país y una cultura. Y uno de los que más inquina nos tiene es el inmigrante nacionalizado español Gerardo Pisarello, nacido en Tucumán (Argentina), alto cargo en Podemos/Los Comunes y diputado por Barcelona, para quien su objetivo vital consiste en exhibir su inquina hacia el país que le acoge.

España, sinónimo de cultura, historia y arte, hizo grandes aportaciones al mundo, entre las que los lectores de El Debate han destacado:

–Un imperio que cruzó océanos y unió culturas.

–Una literatura universal que marcó la historia.

–Pioneros en ciencia y conocimiento.

–Pioneros en derechos humanos y legislación internacional.

–Una lengua compartida por 600 millones de personas.

–Calidad de vida envidiable.

–Héroes que inspiran generaciones.

–La riqueza de su diversidad interna.

–Una tierra que el mundo entero quiere visitar.

— Y la raíz católica como identidad espiritual e histórica.

Es precisamente esa raíz católica la que protagonizó desde 1492 la colosal, fructífera y mayor cristianización que ha conocido la historia. Una cristianización que la Iglesia católica española debería recordar todos los 12 de octubre en las homilías, pero que, incomprensiblemente, no lo hace. Ningún obispo en su diócesis, ni la Conferencia Episcopal Española en su territorio, ha recomendado u ordenado que se recuerde esa inmensa gesta. Si antes exportábamos sacerdotes, ahora, con la secularización de España y de Europa, importamos extranjeros y religiosos, y ninguno de los dos clérigos que se ocupan de la feligresía en la localidad segoviana a la que acudí a misa este pasado 12 de octubre, uno de Camerún y otro de Costa de Marfil, recordaron en su sermón la magna empresa española.

Una obra que motivó la Leyenda Negra, a la que, a partir del siglo XVI, los enemigos de la monarquía hispánica, entre ellos los calvinistas, emprendieron una guerra propagandística que se intensificó con el tiempo para atacar la reputación de España, entonces la mayor potencia global que hayan conocido los tiempos. Leyenda Negra que se nutrió de medias verdades, exageraciones y mentiras que grandes intelectuales extranjeros de distintas épocas han desmontado con argumentos y reconociendo en sus escritos la importancia de la herencia española. Por ello es de justicia citar en este grupo a Voltaire, Joseph-Ernest Renan, Alexander von Humboldt, Charles F. Lummis, J.H. Elliott, Joseph Pérez, Hugh Thomas, Stanley G. Paine, Henry Kamen, Robert Goodwin y Marcelo Gullo Omodeo.

Ahora, los enemigos los seguimos teniendo en España, como esa progresía izquierdista e independentista que el 12 de octubre quema banderas españolas, lanza pintura en museos contra cuadros que resaltan la gesta hispánica y apoyan las excentricidades de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y su sostenedor y antecesor, Andrés López Obrador, que exigen a España y a su Rey que pidan perdón por la conquista de México y el fin del canibalismo de los mexicas, los chichimecas y los xiximes.

El 12 de octubre es un día gozoso para gritar ¡Viva la Hispanidad!, ¡Viva España!,¡Viva el Rey! y ¡Viva la Guardia Civil!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL