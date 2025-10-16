Ramiro Grau Morancho: «PSOEZ»

No pertenezco a ningún partido, más bien partidas, políticas, pero me ha interesado la política desde niño, y ya ando por la decrepitud.

Siempre he pensado que hay que preocuparse por la política, como forma de evitar que otros hagan lo que quieran en tu propio perjuicio y, sobre todo, en él del interés general, de España, en definitiva.

Y de la humanidad, como sucede con el aborto y la eutanasia, sin ir más lejos.

Pero estamos llegando a una situación en que ya produce vergüenza ajena ver que la política se ha convertido en un auténtico burdel, donde manda el puterio, las drogas, las bolsas de basura llenas de billetes, etc.

Todo a la sombra, y en la propia sede y despachos parlamentarios de una partida llamada la PSOE, que voy a empezar a llamar la PSOEZ.

Los altos mandos del partido, lo que podríamos llamar su estado mayor, secretarios de organización, etc., han convertido la organización en una organización grosera, vil, chabacana, en definitiva, soez.

Por eso creo que la mejor forma de llamar a esa cosa en la actual coyuntura, y como expresión máxima del régimen comunista sanchista, es la de PSOEZ.

El PSOEZ se ha convertida en la nueva religión de los ateos, chupópteros del dinero público, por eso no es extraño que alguna política de su cuerda haya hablado de la imperiosa necesidad de “santificar” a su ídolo, con pies de barro, un tal “san Pedro Sánchez”.

Cada mañana, cuando veo los diarios, en papel y digitales, siento un profundo asco de ver como nuestra Patria se ha convertido en un gigantesco estercolero, lleno de mierda, y donde chapotean, felices y contentos, medio millón de políticos profesionalizados, que no profesionales…

Sus trajes caros, la chapa y pintura de las señoras, y también de muchos señores, entendidos de la vida, no consiguen disimular el profundo hedor a purines que emana de todos ellos.

Dice José Luis Ábalos que sería un escándalo que un di-pute-ro ingresara en prisión provisional…

¡Lo que realmente es un escándalo es que una buena parte de los diputados y senadores no estén ya en prisión, comunicada y sin fianza!