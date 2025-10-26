Vaticano

Sobre la elección del papa

En el caso de Bergoglio, más ´melonadas´ que melones

El Diablo, Satanás, el Papa y Bergoglio
El Diablo, Satanás, el Papa y Bergoglio. PD
Archivado en: Columnistas

Cuando muchos católicos de buena fe, religiosos o laicos, aún están intentando casar y digerir, el mandato del papa-woke Francisco, con el tópico que dice que es el Espíritu Santo quien ilumina a los cardenales del Cónclave a la hora de elegir papa, quisiera hacer unas aclaraciones:

En el Catecismo de la Iglesia Católica no hay una sola línea que diga que el Espíritu Santo ´elige´ al Papa, influyendo en los cardenales, ni que el resultado de las votaciones sea la voluntad directa de Dios. Pues menos mal; y lo digo como estudioso de la Historia de la Iglesia y sus, no siempre ejemplares, pontífices.

Que los cardenales, al final, son seres humanos, es lo único cierto. A partir de ahí, como hombres, podrán ser iluminados por Dios, o tentados por el diablo, en sus actuaciones, por lo que para saber quién les influyó en su elección, habrá que cogerse al Evangelio: «Por sus frutos los conoceréis». (Mateo 7:16).

En el caso de Bergoglio, más ´melonadas´ que melones.

Para concluir, tan solo recordar las palabras del cardenal Ratzinger, (futuro Benedicto XVI), que lo dejó bien claro: «Hay papas que el Espíritu Santo nunca habría elegido».

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

