Sobre la elección del papa

Cuando muchos católicos de buena fe, religiosos o laicos, aún están intentando casar y digerir, el mandato del papa-woke Francisco, con el tópico que dice que es el Espíritu Santo quien ilumina a los cardenales del Cónclave a la hora de elegir papa, quisiera hacer unas aclaraciones:

En el Catecismo de la Iglesia Católica no hay una sola línea que diga que el Espíritu Santo ´elige´ al Papa, influyendo en los cardenales, ni que el resultado de las votaciones sea la voluntad directa de Dios. Pues menos mal; y lo digo como estudioso de la Historia de la Iglesia y sus, no siempre ejemplares, pontífices.

Que los cardenales, al final, son seres humanos, es lo único cierto. A partir de ahí, como hombres, podrán ser iluminados por Dios, o tentados por el diablo, en sus actuaciones, por lo que para saber quién les influyó en su elección, habrá que cogerse al Evangelio: «Por sus frutos los conoceréis». (Mateo 7:16).

En el caso de Bergoglio, más ´melonadas´ que melones.

Para concluir, tan solo recordar las palabras del cardenal Ratzinger, (futuro Benedicto XVI), que lo dejó bien claro: «Hay papas que el Espíritu Santo nunca habría elegido».