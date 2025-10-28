Sebastián Urbina: «Suicidio y economía»

Los suicidios de adolescentes españoles vuelven a repuntar con fuerza. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que en 2024 se registraron 76 suicidios entre jóvenes de 15 a 19 años, 13 más que el curso anterior, lo que representa un incremento interanual del 20% en este grupo de edad, según La Voz de Galicia.

Este preocupante aumento contrasta con la evolución de la mortalidad por suicidio en adultos, que continúa a la baja por segundo año consecutivo. (The Objective)

Aunque las personas se pueden suicidar por muy diferentes causas, y la historia del suicidio así lo indica, la izquierda, en general, y parte de los conservadores, dan a la economía un lugar preferente. Para ellos, la economía es lo más importante. Repito, no dicen que la economía sea muy importante, dicen que la economía es lo más importante.

Recuerdo unos comentarios del comunista Pablo Iglesias, que fue vicepresidente de gobierno gracias al socialista Pedro Sánchez. ‘El patriotismo son los servicios sociales’. Esta es su idea. Recordemos que ‘la infraestructura determina la superestructura’, según la doctrina marxista. Y que la religión es el opio del pueblo.

Sigue, ahora, una tabla en la que podemos ver el tanto por ciento de suicidios por cada 100.000 habitantes.

Suecia: 18’9- Japón 17’4- Francia 16’6- Israel 4’4- Egipto 0’6- Siria 0’6- Jordania 0’6- España 8’7 (de esta cifra el 13’3 son hombres y el 4’5 mujeres).

Pondré un ejemplo. Egipto tiene una renta per cápita de 3.457 USD. España tiene una renta per cápita de 33.509 USD. O sea, España tiene diez veces más renta que Egipto.

Sin embargo, tiene ocho veces más suicidios que Egipto. Es decir, tiene diez veces mayor bienestar material y, sin embargo, más suicidios. Y no es el único caso, por supuesto.

Esto significa que la economía, aunque es muy importante, no es lo más importante, como dicen comunistas, parte de los conservadores y un indeterminado etcétera.

Si en vez de España nos fijamos en Francia, la comparación es peor. Francia tiene una renta per cápita de 44.690 USD. A pesar de esto, Francia tiene un nivel de suicidios del 16’6 y Egipto del 0’6. ¿Por qué, si la economía es lo más importante?

Usted puede tener una actitud religiosa ante la vida y rechazar la adoración al ‘dios dinero’ y lo que este dinero permite comprar. Esta actitud religiosa puede tener – y suele tener- un paralelo laico. Es decir, personas que- sin tener creencias religiosas- no se conforman con una vida cuyo principal objetivo es satisfacer las necesidades materiales. Y tratan de llenarse con poesía, música, teatro, cine, el cielo estrellado y el mar embravecido. ¿Será suficiente para evitar el ‘vacío’?

Recordemos las palabras de Aldous Huxley. ‘Una dictadura perfecta… sería básicamente una prisión sin muros de la que los presos ni siquiera sonarían con escapar… un sistema de esclavitud, en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre.’

¿Qué hacen los políticos sin escrúpulos como Sánchez y su tropa? Estimular las relaciones sexuales entre niños, suspender es humillar al estudiante (como dijo el ministro de universidades, Manuel Castells), imponer a los menores la ideología de género, defender 16 tipos de familia, ‘muerte civil’ a los críticos del movimiento LGTBI, despreciar a España, despreciar la religión, especialmente la cristiana, etcétera. ¿Cree que todo esto es casualidad? No lo es.

¿Cómo dar sentido a la vida? ¿Cómo evitar el ‘vacío’ existencial? Parece que atiborrarse a gambas y copular horas extras, no basta. ¿Bastará convertirse al socialismo?

La economía es muy importante, pero no lo más importante. Al menos hasta hoy. Veremos qué sucederá cuando la Inteligencia Artificial elimine el 95% de los trabajos actuales. Aunque dicen que creará otros. Pero es extremadamente preocupante que el enorme poder actual de las super élites se concentre aún más de lo que ya lo está.

PD. Pedro Sánchez anuncia su candidatura para 2027: “Lo he hablado con mi familia y mi partido”.

Confirmado. El PSOE (dirigentes y votantes) es una organización infame, que pone en grave peligro la democracia y España. Y con la potentísima I.A., mucho peor. He sido suave. Jiménez Losantos los llama ‘mafia socialista’.

O seguir el camino equivocado que nos ha llevado hasta la grave situación actual (45 años de alternancia PSOE/PP), o alternativa real (lo llaman ‘ultraderecha’) a esta peligrosa chusma socialista, comunista, separatista/golpista y filo etarra.

Propuesta golpista del comunista Pablo Iglesias: ‘PSOE, aquí nos tenéis para reventar a los activos de la derecha (incluyendo jueces y periodistas) y llegar donde sea necesario. Vamos a por ellos de verdad’. (El Mundo)

Esta cloaca sin escrúpulos, corrupta y totalitaria, puede gobernar si hay feligreses fanatizados y políticamente analfabetos, que les votan. Y una oposición blanda, que opone ‘gestión y moderación’.

¿Democracia? No. Un estúpido suicidio político.