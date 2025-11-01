BOMBÍN ES A BOMBÓN, COMO COJÍN ES A “X”

El ‘Facewoke’

ME IMPORTA 3 “X” QUE ME CIERREN LA EDICIÓN

La Codorniz y la censura de Prensa
La Codorniz y la censura de Prensa. PD
David Alandete denuncia cómo se las gasta la Embajada española en EE.UU: ¡Quieren controlarnos!

El ´Facewoke´ me acaba de castigar con una serie de azotes virtuales, por tiempo indeterminado, debido a mi último escrito titulado “ASCO Y RABIA”, publicado a raíz del aniversario de la riada, (Dana, para los cursis wokistas), acaecida hace un año en mi Valencia del alma. El castigo consiste en ocultar, más aún si cabe, mis publicaciones en su luterano libelo digital. Un pasquín, tan hipócrita y puritano, como el renegado fraile que, desde el Averno, los inspira.

Pues bien, a este respecto, quiero hoy hacer mía aquella famosa portada de LA CODORNIZ, cuando, en tiempos del innombrable, les secuestraron una publicación.

BOMBÍN ES A BOMBÓN, COMO COJÍN ES A “X”.

ME IMPORTA 3 “X” QUE ME CIERREN LA EDICIÓN.

“ASCO Y RABIA” en PERIODISTA DIGITAL

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

