El ´Facewoke´ me acaba de castigar con una serie de azotes virtuales, por tiempo indeterminado, debido a mi último escrito titulado “ASCO Y RABIA”, publicado a raíz del aniversario de la riada, (Dana, para los cursis wokistas), acaecida hace un año en mi Valencia del alma. El castigo consiste en ocultar, más aún si cabe, mis publicaciones en su luterano libelo digital. Un pasquín, tan hipócrita y puritano, como el renegado fraile que, desde el Averno, los inspira.
Pues bien, a este respecto, quiero hoy hacer mía aquella famosa portada de LA CODORNIZ, cuando, en tiempos del innombrable, les secuestraron una publicación.
BOMBÍN ES A BOMBÓN, COMO COJÍN ES A “X”.
ME IMPORTA 3 “X” QUE ME CIERREN LA EDICIÓN.