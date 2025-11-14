Si un día

El eterno principiante

Desde la otra vida, os lo agradeceré

El eterno principiante
Antonio Gil-Terrón Puchades, 15 años 1969. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Díaz-Pache se descojona del inoperante Pedro Sánchez: «No tiene presupuestos, sino ‘porsupuestos’»

Díaz-Pache se descojona del inoperante Pedro Sánchez: «No tiene presupuestos, sino ‘porsupuestos’»

EComo el principiante que en su soberbia nunca lo creyó ser, volveré a perder tiempo escarbando en las páginas del pasado, tratando de averiguar, cuándo me equivoqué por primera vez; como si ello fuese a corregir el libro de mi vida, sustituyendo lo habido, por lo que pudo ser y no fue.

Y es que ahora, como ayer, ingenuo y petulante, sigo buscando respuestas que sé que no encontraré, y que, aunque las encontrase, ¿total para qué?, si en el fondo no las quiero conocer, tal vez por ser el eterno debutante que antes de aprender a andar, como un loco comenzó a correr, tratando de escapar de toda la fastidiosa carga que conlleva, la soporífera conjugación del verbo crecer.

Pero si algún día desvarío, y traiciono todo lo que constituyó mi raro y antisocial modo de ser…; si algún día, gaga perdido, me apunto a clases de baile para ´maduros´, por favor os pido que me peguéis un tiro.

Desde la otra vida, os lo agradeceré.

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]