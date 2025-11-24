Jose Ignacio Echegaray: «El Bien, el Mal y la Masonería»

De todos los seres vivos de la Tierra, al único que Dios creó a su imagen y semejanza fue al hombre, al que le hizo poseedor de la dignidad humana, y le dotó de inteligencia y voluntad para que pudiera distinguir el bien del mal y que tuviera la capacidad de elegir entre una cosa y otra.

Le otorgó la libertad para que decidiera y, además, si escogía el camino de la verdad, no estaría esclavizado por los vicios y las malas acciones, por eso sería libre. “La verdad os hará libres” nos dijo Jesucristo (Juan 8:32).

Los que defienden la verdad y la virtud, es decir, el bien, están defendiendo el reino de Dios en la tierra. Los que atacan la verdad y la virtud y defienden la mentira, es decir, el mal, abrazan el reino de Satanás que es el padre de la mentira.

El demonio, a través de los instrumentos de los que se sirve, hace tiempo que ha introducido la idea de que el infierno no existe, que es una invención de la Iglesia. Claro, su interés es atraer hacia el mal a todos los que pueda, mediante todo tipo de engaños, evidentemente, y lo que quiere es crear la mayor confusión posible de forma que las personas no sepan distinguir el bien del mal.

Teológicamente, está demostrado que existen cielo e infierno (Catecismo 1033), no son unos lugares, físicamente hablando, son un estado, un modo de existir. El cielo es un regalo, es un don de Dios. El infierno es la situación de quien se encuentra, libremente, alejado de Dios.

Esta introducción, muy sencilla y resumida, es necesaria para dejar sentado que el bien y el mal existen, lo mismo que la verdad y la mentira.

Al ser una sociedad secreta, lo poco que se ha escrito de la masonería tampoco ha descubierto mucho de lo que realmente es y de los propósitos y objetivos que persigue. Seguramente el historiador que más ha investigado y más claro ha escrito sobre la masonería es Alberto Bárcena.

No obstante, existe un documento muy interesante que sí define muy bien qué es la masonería y cuales son sus fines. Me refiero a la Encíclica “Humanum genus” del Papa León XIII. A pesar del tiempo transcurrido, 1884, es perfectamente válido actualmente porque deja al descubierto todo lo que la secta secreta siempre ha querido ocultar disfrazándose de sociedad filantrópica.

Ya, desde el principio, la Encíclica expresa con claridad que la Sede Apostólica, desde los inicios de la masonería, la declaró perniciosa para el Estado y para la religión cristiana y prohibió terminantemente a todos inscribirse en esta sociedad.

En el punto (8) dice: “Porque de los certísimos indicios que antes hemos mencionado, brota el último y principal de los intentos masónicos; a saber: la destrucción radical de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo”.

En el número (10) comenta: “Aunque faltasen otras pruebas, lo dicho está probado suficientemente por el testimonio de los mismos jefes sectarios, muchos de los cuales, en diversas ocasiones, y últimamente en una reciente memoria, han declarado como objetivo verdadero de la masonería el intento capital de vejar todo lo posible al Catolicismo como una enemistad implacable, sin descansar hasta ver deshechas todas las instituciones establecidas por los Papas en la esfera religiosa.”

Habla del concepto que la masonería tiene de la educación que tiene que recibir la juventud que es la llamada moral cívica, independiente y libre; es decir, una moral que excluya toda idea religiosa. A los hijos no hay que educarlos en la religión, que cada uno al llegar a la adolescencia escoja lo que quiera.

También comenta la Encíclica que es propósito de la masonería sobresaturar a la sociedad con una licencia infinita en materia de vicios para tener a la sociedad sujeta a su arbitrio y manejarla a su antojo.

En lo tocante al matrimonio, es un contrato jurídico entre los contrayentes, pudiendo deshacerlo en cualquier momento por la mera voluntad de los esposos. Hay que destruir la familia porque es la célula donde se transmiten los valores y principios cristianos.

Otra finalidad que persigue la masonería es la separación entre Iglesia y Estado y que, además, el Estado sea ateo. También menciona la Encíclica el propósito de la masonería por apoderarse de los Estados para reunirlos todos en un poder ultra-nacional que esté sometido a los poderes del infierno. ONU, UE, Club Bildelberg, Foro de Davos y la Comisión Trilateral son sólo algunos ejemplos de los tremendos avances que han conseguido en este terreno.

En el número (18) dice: “Los perturbadores errores que hemos enumerado bastan por sí solos para provocar en los Estados temores muy serios. Porque, suprimido el temor de Dios y el respeto a las leyes divinas, despreciada la autoridad de los gobernantes, permitida y legitimada la fiebre de las revoluciones, desatadas hasta la licencia las pasiones populares, sin otro freno que la pena, forzosamente han de seguirse cambio y trastornos universales. Estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito, sin recato alguno, muchas asociaciones comunistas y socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquéllas.”

Finalmente, la Humanum genus nos dice que nos enfrentamos a un enemigo astuto y doloso que, halagando los oídos de los pueblos y los gobernantes les cautiva.

Es labor de todos arrancar a los masones su máscara para que sea conocido su verdadero rostro.

Hasta aquí, el pequeño resumen de la Encíclica Humanum genus.

Como he dicho al principio, el Papa León XIII escribió esta encíclica en 1884, y sabía muy bien lo que decía, no hace falta hacer un análisis muy profundo para ver que todo, absolutamente todo lo que puso de manifiesto en la Encíclica se ha cumplido.

Continuos ataques al Cristianismo, intervenir en la educación de niños y jóvenes (cuantas veces hemos oído esa estupidez de “cuando sea mayor que elija”), introducir vicios en la sociedad (drogas, pornografía, etc.), divorcio, Estado ateo, poder mundial, etc.

Todo esto es lo que vio y previó León XIII, pero como somos muy progresistas, hemos ido mucho más allá: aborto, eutanasia, ideología de género, LGBTI, cambio climático, feminismo radical, independentismo, memoria histórica, etc.

Desde Clemente XII (1738) hasta el 13 de noviembre de 2023, la Iglesia ha condenado, al menos, 600 veces la masonería, a pesar de los muchos intentos que han hecho los masones para blanquear su nombre a través de un acuerdo con la Iglesia. Lo que sí han conseguido es su legalización en España en 1979. Habrá que pensar que los que la legalizaron, algo tienen que ver con ellos. Como es una secta secreta es muy raro que alguien se declare masón, por eso no sabemos quienes lo son, pero, por sus obras los conoceréis. Hay comportamientos que son netamente masónicos, y los de este gobierno no ofrecen duda. Dos ejemplos muy recientes: “el funeral laico” que organizó el gobierno por las víctimas de la riada, el tufo masónico era muy intenso. La donación de 3 millones de euros del ministro Torres para la reforma de la logia de Canarias. No necesita explicación.

Los masones cuando hablan en público de la masonería, se disfrazan de filantropía y poco más o menos a lo que se dedican es a tertulias literarias. Por eso son una secta secreta y es imposible entrar en una logia. Como hemos visto, sus objetivos son inconfesables, por eso se enmascaran rodeándose de asociaciones benéficas como el Lions Club o el Rotary Club.

Creo que no estoy muy desacertado si digo que la gente conoce muy poco de la masonería, y lo poco que conoce es falso, por eso es importante que, siguiendo al Papa León XIII, informemos de los propósitos que persiguen, que no son otros que la destrucción del Cristianismo, con las terribles consecuencias que esto tiene para la sociedad, como bien podemos observar en la actualidad. Olvidarse de Dios es nefasto, pero ir contra Dios, de la mano de Satanás, es abominable.