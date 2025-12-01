Reconcilia España.

n un acto de enorme importancia que dará frutos y un sólido poso de solidaridad y defensa de la naturaleza, la agricultura, la ganadería, la pesca y la apicultura españolas, la organización Legados, junto con Alianza Rural, Sociedad Civil Ahora y la Fundación Independiente, organizaron el 27 de noviembre una jornada en Casa América para Conocer, Conservar, Construir y Hacer Posible que “las voces del territorio pasen a la acción”.

Presentado por la periodista María Fernández Rey con su habitual maestría y buen hacer, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) dio paso a las distintas voces (agricultores, ganaderos, pescadores, apicultores y mujeres rurales) que conformaron el programa y hablaron con emoción y profundo conocimiento de lo que debería ser la verdadera conservación del medio ambiente y no la burocracia y el empecinamiento del Euro Parlamento y la UE por acabar con esas actividades en Europa.Odile Rodríguez de la Fuente y Borja Cardelús ilustraron a un repleto auditorio de mayoría de mujeres lo que es de verdad el mantenimiento del medio ambiente y el papel fundamental que juegan la naturaleza, los animales que la pueblan y enriquecen, y los humanos que lo habitan, cultivan y cuidan desde tiempo inmemorial para asegurar alimento para todos y convivencia en paz y armonía.

La agricultura, la ganadería, la pesca y la apicultura viven momentos decisivos por culpa de las vitriólicas normas de Bruselas que, como han golpeado a la industria del automóvil y lo están haciendo en la de Telecomunicaciones y Banca, acabarán con las actividades que alimentan nuestras mesas porque olvidan que detrás de cada dato hay rostros de agricultores, ganaderos, pescadores y apicultores que madrugan cada día, mujeres que impulsan la economía de proximidad y jóvenes que apuestan por innovar sin perder el arraigo a la tierra de sus ancestros. Como el viticultor de la Mancha José Carlos Caballero; el director de Pescadores de Roses (Gerona) y director de una sociedad mixta cofradía/empresa, Pere Gotanegra; la apicultora de Carrascosa de Henares (Guadalajara), Jessica Franco; la encargada de la ganadería de bravo Guadalest, Tatiana Sánchez; el impulsor de la Legislativa Popular sobre una nueva Ley de Aguas, José Luis Belmonte; La técnica ambiental en A Bola (Orense), donde se está llevando a cabo el proyecto Bosque Comestible, Lucía Pardal; El alcalde de Gajanejos (Guadalajara), pueblo de 50 habitantes, Álvaro Vara, y la presidenta de la asociación de mujeres rurales Afammer, Marisa Rodríguez, que ilustraron y conmovieron al auditorio con sus testimonios y llamadas de auxilio. Sin ellos no hay pueblos, no hay economía y no hay futuro, razones poderosas para reconocer su esfuerzo, escuchar sus propuestas y recordar que el campo no es un problema que gestionar, sino una solución que cuidar y apoyar, facilitando el asentamiento de extranjeros, principalmente hispanoamericanos, la supresión de cargas burocráticas (“dejar de molestar”), la bajada de impuestos extractivos y terminales para el sector primario, y la culminación del vital y cancelado por José Luis Rodríguez Zapatero Plan Hidrológico Nacional para almacenar agua donde sobra y llevarla donde falta, que siempre será un recorrido más pequeño que el que resulta de traer gas y petróleo desde otros países y continentes.

Ejemplo de todo esto es la penúltima barrabasada de Bruselas: reducir a 143 días la pesca de arrastre en el Mediterráneo. Y la última faena: permitir la venta de tomates y melones producidos en el Sáhara Occidental pero etiquetados con “origen Marruecos”. El Acuerdo Euro-Mediterráneo, modificado para cumplir con la sentencia del 4 de octubre del 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba ilegal la inclusión de los territorios saharauis en la preferencia comercial y que afecta significativamente a los agricultores españoles, fue rechazado en el Congreso de los Diputados. Esta negativa dio esperanzas a los afectados porque confiaron en que los eurodiputados españoles trasladarían a Bruselas el perjuicio para el campo español que implica etiquetar como marroquíes los frutos cultivados en el Sáhara Occidental. Sin embargo, las dos objeciones presentadas por Vox y PP para frenar el nuevo etiquetado se han topado con el PSOE y la Eurocámara, traicionando al agricultor patrio. PSOE, Sumar, Podemos, Compromís, ERC, BNG y PNV votaron en contra de ellas –o se ausentaron deliberadamente–, favoreciendo con su estulticia una medida con la que Marruecos ejerce más competencia desleal contra los productores españoles y que desvela el verdadero rostro del consenso progresista: siempre con Marruecos y contra el agricultor español, como están contra el ganadero vernáculo y a favor del argentino; contra el pescador nacional y en pro del africano, o contra la apicultura española y el apoyo a la falsa miel China.

Reconcilia España tendrá más sesiones, más temas y más consecuencias en la conciencia colectiva, siempre con el propósito de revitalizar la sociedad civil y salvar el campo, la agricultura, la ganadería, las pesca, la apicultura. Porque sin ellas España no será España y se convertirá en un erial. ¡Apoyemos el campo!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL