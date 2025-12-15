José Manuel García Albarrán: «Un ‘maxi’ Gobierno para una ‘macro’ estafa»

Ya nos parecían demasiados miembros y “miembras”(como dijo Sánchez en una charla, al objeto de congraciarse con la ministra del lenguaje inclusivo) para poder llevar a cabo la dirección y la gestión de nada menos que 22 Ministerios distribuidos y repartidos entre militantes socialistas, comunistas y nacionalistas camuflados, que a lo largo de las dos legislaturas suman más de 50 ministros/as distintos/as los cuales, al cesar, tienen derecho a una indemnización mensual del 80% de su sueldo, por un tiempo igual al que estuvo en funciones, con un máximo dedos años.

Claro… esto en el caso de que no le recoloquen de directivo/a en empresas estatales o mejor a nivel europeo.

¡Magnifico porvenir!

Tras estos siete largos años de esconder sus vergüenzas, sus trapicheos, sus ‘favores’ a cambio de sustanciosos pagos ilegales, manejando los fondos del Estado -es decir los fondos de los contribuyentes- estos políticos que al parecer, y visto lo visto, llegaron con la intención de medrar y sacar tajada, ‘llevándoselo calentito’, lo que les permitiría vivir holgadamente por lo que pudiese pasar en un futuro, porque dada la ínfima preparación de muchos de ellos y ellas, fuera de la política no

encontrarían trabajo ni como repartidores de ‘TelePizza’, con todos mis respetos para estos últimos, que por lo menos se ganan la vida honradamente e incluso algunos se están pagando sus estudios con este u otros trabajos similares.

Habría que recordarles, ya que están demostrando tener muy mala memoria, que este gobierno llegó al poder con una moción de censura interpuesta por el PSOE y apoyada por UP, CRC, JUNTS, PNV, Bildu… y defendida en el Parlamento por el ‘negociador’ designado por Sánchez -José Luis Ábalos- que fue mano derecha de Sánchez, nombrándole Ministro de Fomento (actualmente en la cárcel acusado de “pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos”) quien con su flemática intervención en el Parlamento defendió la honestidad y decencia de los políticos, atacando al PP de -Mariano Rajoy- por los casos de corrupción que se le atribuían en ese momento…

¡Consejos vendo que para mi no tengo Sr. Ábalos!

Pero el tema de la corrupción, del acoso sexual de carácter machista, tanto físico como verbal por parte de cargos públicos y altos cargos de este gobierno, que últimamente estamos conociendo y que, como si se tratara de la muñeca rusa ‘Matrioska’, esa que al abrirla van saliendo una tras otra que estaban ocultas en la primera, aunque la diferencia es que aquí cada escándalo descubierto va de menor a mayor…

Tras detectar la UCO de la Guardia Civil el primer indicio de fraude y malversación del dinero público, entre otros, y centrado en el ‘triángulo’ -Ábalos-Koldo-Celdrán- estamos asistiendo a un sin fin de casos que no es que ’salpiquen’, sino que ‘explotan’ de lleno en el seno del PSOE y del gobierno Sanchista.

La lista es larga y parece empezar durante la Pandemia, en la que mientras una mayoría de ciudadanos estábamos encerrados y otros morían a cientos en las residencias y en los hospitales, varios políticos sin escrúpulos negociaban con la compra de mascarillas embolsándose suculentas comisiones, incluso con algunas falsificaciones que no protegían causando contagios y muertes entre el personal sanitario…

Por si esto no fuera suficiente, en los últimos 5 años han seguido descubriendo fraudes, irregularidades, corruptelas y malversaciones que afectan a políticos del PSOE y al Gobierno.

¿Les suenan estas?… Plus Ultra, Air Europa, Hidrocarburos, Sepi, Enusa, Mercasa, Marruecos: Narcotráfico, China: Huawei, Zapatero: Venezuela, Correos, RTVE… etc., etc.

Y por si no tuviéramos bastante con ‘el putero’(es como le llaman en privado) en la cárcel, esta semana han aparecido unos cuantos “machitos” del PSOE que ostentan cargos públicos denunciados por compañeras y trabajadoras de su mismo partido por conductas de acoso, agresión sexual, tocamientos, y lenguaje obsceno que está muy lejos de lo que ‘predica’ este Gobierno que presume de “feminista” y cuya ley del “sí es si” solo sirvió para liberar de la cárcel a violadores.

Claro que alguno de ellos ha sido tapado durante meses y no se les ha querido denunciar ante la fiscalía, poniéndose de perfil y negando la amistad o el conocimiento, incluso por ministras que han compartido gobiernos autonómicos.

¡Porca miseria!

Mientras tanto los españoles asistimos indignados y atónitos a este espectáculo deplorable ocultado por unos (Gobierno) y sustentado por otros (socios) porque los demás partidos -JUNTS, ERC, PNV, Bildu- que les apoyan solo han amenazado, hasta ahora, con negarle sus apoyos en relación directamente proporcional al incumplimiento de cesiones económicas, sociales y políticas por parte de del Gobierno de Sánchez, aunque últimamente ya están expresando su ‘vergüenza’ y ‘descontento’ ante el aluvión de denuncias, procesamientos y encarcelamiento de otrora tan “ilustres” miembros de este nefasto periodo gubernamental.

La Navidad va a dar un respiro a sus Señorías con un descanso Parlamentario de casi ¡2 meses! durante los que van a cobrar unos 12.500 euros cada uno ‘sin pegar palo al agua’.

¿No es vergonzoso señoras/es?

Habrá que reflexionar con seriedad y preguntarnos…

¿Nos merecemos lo que está pasando?

Pues yo no sé ustedes, pero yo empiezo a sospechar que nuestra falta de reacción ante esta ‘dictadura de izquierdas’ y la ‘pérdida de libertades’ que nos están imponiendo, nos hace acreedores y merecedores de la situación actual.

Al hilo de esta reflexión me van a permitir finalizar este artículo con una frase de Pericles (429 a. C.) famoso magistrado, político y orador ateniense…

“La libertad es la posesión segura de aquellos que tienen el coraje de defenderla”

Suerte a todos… los que se la merezcan