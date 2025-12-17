Decir amigo; decir hermano

Respeto a todos aquellos que piensan diferente a mí; incluso me partiría la cara por defender su derecho a hacerlo. Respeto hasta los tibios, esos que no se atreven a manifestar públicamente su ideología, o creencias, ni aun bajo nombre falso. Respeto porque comprendo, aunque no comparto, por qué lo hacen, qué razón no les falta.

Como he dicho, respeto tanto a los que no comparten mi particular visión de la vida, como a aquellos que, aún compartiéndola, no se atreven a reconocerlo públicamente.

Respeto, y hasta, a alguno de ellos, lo considero amigo…, pero no hermano.

“Tu voz me llama a aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, en lo inseguro; en el peligro, en medio de la tempestad. Pero mientras camino hacia ti sobre aguas oscuras, mis pasos no vacilan…; ahora ya no pueden vacilar…”