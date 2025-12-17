Voz

Decir amigo; decir hermano

Respeto

Soledad, tristeza, frío, abandono
Soledad, tristeza, frío, abandono. PD
Respeto a todos aquellos que piensan diferente a mí; incluso me partiría la cara por defender su derecho a hacerlo. Respeto hasta los tibios, esos que no se atreven a manifestar públicamente su ideología, o creencias, ni aun bajo nombre falso. Respeto porque comprendo, aunque no comparto, por qué lo hacen, qué razón no les falta.

Como he dicho, respeto tanto a los que no comparten mi particular visión de la vida, como a aquellos que, aún compartiéndola, no se atreven a reconocerlo públicamente.

Respeto, y hasta, a alguno de ellos, lo considero amigo…, pero no hermano.

“Tu voz me llama a aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, en lo inseguro; en el peligro, en medio de la tempestad. Pero mientras camino hacia ti sobre aguas oscuras, mis pasos no vacilan…; ahora ya no pueden vacilar…”

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

