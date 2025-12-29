Juntos

Cartas desde la otra orilla

Todas esas palabras que ahora devoran mi alma

Belleza, sueño, amor
Belleza, sueño, amor. PD
Columnistas



Y ahora, calla; sigue soñando y no digas nada. Que tan solo se oigan tus suspiros, en esta oscuridad cómplice que me encubre y ampara, mientras tu cuerpo dormido, siente como mi espíritu, trémulo de amor herido, estremecido lo abraza.

Y en la distancia del abismo, que por mi partida nos separa, serán las sombras de la noche las que te cuenten en sueños, todo aquello que nunca te dije cara a cara.

Todas esas palabras que ahora devoran mi alma, mientras mis enmudecidos labios, sellados por la muerte temprana, las amordazan, a la espera del momento que, cogidos de la mano, lleguemos juntos hasta la última morada, allí donde un día comenzó la vida, y la muerte, para siempre, fue desterrada.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

