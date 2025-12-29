Cartas desde la otra orilla

Y ahora, calla; sigue soñando y no digas nada. Que tan solo se oigan tus suspiros, en esta oscuridad cómplice que me encubre y ampara, mientras tu cuerpo dormido, siente como mi espíritu, trémulo de amor herido, estremecido lo abraza.

Y en la distancia del abismo, que por mi partida nos separa, serán las sombras de la noche las que te cuenten en sueños, todo aquello que nunca te dije cara a cara.

Todas esas palabras que ahora devoran mi alma, mientras mis enmudecidos labios, sellados por la muerte temprana, las amordazan, a la espera del momento que, cogidos de la mano, lleguemos juntos hasta la última morada, allí donde un día comenzó la vida, y la muerte, para siempre, fue desterrada.