El conocido empresario argentino Martín Varsavsky titula este 2 de enero de 2026 su columna El sanchismo y el declive estructural de España:

«La caída del voto socialista en áreas tradicionalmente seguras sugiere que una parte creciente de la sociedad exige resultados tangibles».

Publicada en The Objective, esta pieza comienza con una idea contundente: España está sufriendo un deterioro alarmante bajo el sanchismo, que se inclina hacia relatos vacíos en lugar de enfocarse en realidades concretas y desincentiva la creación de valor.

Varsavsky señala que, aunque el país muestra crecimiento en términos macroeconómicos, no logra atender lo esencial para la vida diaria. «El resultado es una sociedad que crece en cifras macroeconómicas, pero empeora en indicadores que importan para la vida de las personas: emancipación, formación de familias, salarios reales y confianza institucional». Esta parálisis se refleja en el ámbito de la vivienda: solo un 15% de los jóvenes logra emanciparse, una cifra histórica muy baja, a pesar de contar con empleos y salarios modestos, ya que los precios del alquiler aumentan más rápidamente que los ingresos.

La situación demográfica complica aún más el cuadro. «España está entre los países con una de las natalidades más bajas del mundo desarrollado: el número medio de hijos por mujer se sitúa en torno a 1,1, por debajo del umbral requerido para mantener la población estable». Los nacimientos han caído a niveles mínimos desde la posguerra y los salarios de los jóvenes no logran recuperar lo que eran antes de 2008, lo que dificulta tanto formar familias como independizarse.

A esto se suma un deterioro en la confianza pública debido a la corrupción. «España ha empeorado en el índice de percepción de la corrupción, bajando varios puestos en el ranking global y mostrando una tendencia desfavorable en los últimos años», según Transparency International. Los escándalos que involucran a exdirigentes del PSOE, actualmente tras las rejas, refuerzan la percepción de doble moral. Mientras tanto, el Banco de España observa un crecimiento del PIB, pero advierte que los hogares enfrentan un aumento desmedido en los costos básicos y salarios estancados en términos reales.

Emancipación juvenil : Tasa del 15% , bloqueada por vivienda cara.

: Tasa del , bloqueada por vivienda cara. Natalidad : 1,1 hijos por mujer , colapso demográfico.

: , colapso demográfico. Corrupción : Peor ranking global reciente.

: Peor ranking global reciente. Crecimiento desigual: PIB alto, pero bienestar individual bajo.

Las elecciones recientes traen señales alentadoras. En lugares como Extremadura, donde el PSOE ha perdido bastiones históricos, o en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso atrae inversiones gracias a su política fiscal favorable y un dinamismo económico superior al promedio nacional. «Con políticas orientadas a menores impuestos, promoción del emprendimiento y atracción de inversión y talento, Madrid ha experimentado un dinamismo económico superior al promedio nacional».

Por otra parte, Vox avanza como tercera fuerza política en las encuestas. Cada vez más ciudadanos ven a este partido como una opción sensata en temas como seguridad, familia e inmigración. «Para muchos ciudadanos, Vox representa una expresión de sentido común: defensa de la seguridad, reducción de la intervención estatal, apoyo a la familia, gestión responsable de la inmigración y exigencia de eficiencia en la administración pública». Varsavsky concluye abogando por políticas basadas en el mérito y responsabilidad individual para cambiar esta dinámica negativa.

El electorado busca opciones reales. La comparación entre regiones pone de manifiesto que un cambio es posible si se adoptan enfoques pro-mercado.

Contrastes regionales y auge alternativo

En la Comunidad de Madrid, el modelo implementado por Ayuso atrae talento y empresas. Todo lo contrario ocurre a nivel nacional donde prevalece un estancamiento preocupante. El descontento aumenta ante lo que muchos perciben como favoritismo político frente al esfuerzo privado. Este cambio en las preferencias electorales entre votantes socialistas tradicionales refleja un creciente cansancio hacia discursos vacíos.

Demanda de resultados tangibles

La caída del voto socialista en Extremadura es un claro indicador del rechazo hacia el relato dominante. Jóvenes y familias claman por viviendas accesibles, salarios dignos e instituciones transparentes; ya no quieren promesas macroeconómicas desconectadas del día a día.

Si España prioriza mérito y libertad económica podría revitalizarse; así lo sugiere Varsavsky con esta cruda radiografía del presente.