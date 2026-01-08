Malparidos esféricos

«Era yo un muchacho de buen natural, me tocó en suerte un alma buena, o mejor dicho, siendo bueno, entré en un cuerpo sin tara». [Libro de la Sabiduría, 8: 19-20, SAGRADA BIBLIA VERSIÓN OFICIAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA].

Dicen que la cara es el espejo del alma, pero lo bien cierto es que no siempre es así. En esta vida he conocido personas muy bellas, según los patrones que marca el sentido de la estética, y que sin embargo rezumaban maldad y egoísmo por todos los poros de su piel, especialmente cuando les mirabas a los ojos. Por el contrario, he tenido la suerte de tropezarme, a lo largo de los años, a hombres y mujeres poco agraciados físicamente, que sin embargo eran la bondad personificada, y que cuando los tratabas personalmente, acaban transmitiendo una cautivadora y serena belleza.

Todo ello no entraría en contradicción, necesariamente, con el pasaje del Libro de la Sabiduría antes reseñado. Un alma hermosa se puede encarnar o reencarnar, en un bello cuerpo, para posteriormente acabar cayendo en el endiosamiento que puede producir la soberbia, o en la crueldad nacida del odio que emponzoña el alma.

Por el contrario, un alma portadora de viejos pecados, se reencarnará en un cuerpo ´mal parido´ hecho a su imagen y semejanza, lo cual no es óbice para que dicha alma/cuerpo, en base al libre albedrío, tome en esta vida un itinerario diferente al andado hasta ahora; o sea, que esa ´fea´ alma decida emprender el camino de la luz, alejándose de la oscuridad que hasta entonces había ensombrecido su existencia.

Resumiendo, tenemos cuatro tipos: