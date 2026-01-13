Rafael López Charques: «Año nuevo vida vieja»

Con toda seguridad muchas veces habrán oído decir y deseado a otras personas “año nuevo vida nueva” Nosotros también y lógicamente, deseamos que se cumpla para todas las personas.

Sin embrago en España, y para desgracia nuestra, ese dicho tenemos que sustituirlo por otro que indudablemente es mucho más realista, a saber ·” año nuevo vida peor”. Si, nos guste o no nos guste, es lo que nos espera, a no ser que se produzca un milagro.

Las cosas en nuestro país no han cambiado, y todos los indicios nos indican que no cambiarán,

Para ser más precisos diremos que muy posiblemente cambiarán, pero para peor, de eso no tenemos dudas. No somos pesimistas, simplemente realistas.

Nuestro no querido “cum fraude” lleva tiempo prácticamente desaparecido para los ciudadanos de a pie,

Por cierto, en las ultimas fotos que ha aparecido se le nota muy demacrado. ¿No le han sentado bien las vacaciones? Quizás le hicieron daño por ser demasiado largas y lujosas, además de gratis.

Acabó un año y empezó otro, y los españolitos nos preguntamos cuántas nuevas tropelías tendremos que aguantar. Ya estamos acostumbrados a todo, pero todo tiene un límite, lo llevamos diciendo hace mucho tiempo.

Nos enteramos de que el desgobierno central ha aprobado el traspaso a Cataluña de varios miles de millones, según parece más de lo que reciben Madred, Andalucía y Valencia juntas. No está mal. Es el precio para que lo manténganos en el curul. El problema es que lo paga el pueblo. Es una inmoralidad descomunal, pero eso ¿a quién de nuestros dirigentes preocupa? La respuesta es muy simple, a ninguno.

Lo que podremos ver y tendremos que aguantar este año que comenzamos no lo sabemos, por lo que debemos de estar preparados para todo, porque indudablemente los problemas caerán sobre nosotros, y encima tendremos que aguantar el que traten de convencernos de que somos un país envidiado en el mundo.

Solo nos queda tener paciencia y esperar, pero la paciencia tiene un límite y de esperar estamos haros.

“Cum fraude” comienza el año recibiendo en su palacio, con todos los honores, a un personaje que participó en un intento de golpe de estado, de lo que sepamos nunca se arrepintió. Además, está inhabilitado políticamente Lo hace con el único fin de comprarle su ayuda para mantenerse en el poder.

Debería tener cuidado, si echa en vistazo a lo que está pasando estos días en el mundo, aunque quizás su egolatría lo haga considerarse por encima del bien y del mal, intocable.

El problema de lo dicho, para nosotros pueblo llano, es que somos los que pagaremos las consecuencias, como llevamos haciendo hace años. Todo son promesas, y luego nada.

Para nosotros compatriotas las cosas van a seguir igual y muy posiblemente peor. Debemos ser conscientes de esto que les decimos.

Solo tenemos una solución lo hemos dicho muchas veces, echar a “cum fraude” y su cuadrilla, pero a todos. Hacer tabula rasa y empezar desde cero. solo entonces seremos un pueblo verdaderamente libre y respetado, que no tendrá que estar tragando continuamente con ruedas de molino.

Si nos lo proponemos podremos logarlo. La gente que ahora nos gobierna son de los que mientras pueden, muy chulos, pero en cuanto la cosas se les ponen verdaderamente difíciles les falta el tiempo para desaparecer.

La opción la tenemos en nuestras manos.