Cuando doblen por mí las campanas

Encontraré el camino

Cuando me haya marchado

Alma, corazón y vida
Al caer la última hoja de mi agotado calendario…, al caer los últimos versos de mi cansada mano, me recrearé sin prisa, en exhumar tantos momentos lejanos.

Y desde el dulce recuerdo de las horas más felices, aquellas que siempre murieron temprano, sabré encontrar desde la otra vida, el camino de regreso a tu lado, para tomándote por la cintura, acariciar tu pelo y abrazarte despacio, y poder decirte con la mirada, eso que mis labios siempre callaron.

Cuando doblen por mí las campanas, cuando me haya marchado.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

