Libre

¡No, Sr. Sánchez; no!

Nino Bravo, 1972

“LIBRE”, Nino Bravo, 1972
"LIBRE", Nino Bravo, 1972
Tampoco la letra de “LIBRE”, la canción de mi paisano el valenciano Nino Bravo, hablaba de la represión en la España franquista, sino que fue una canción protesta compuesta en homenaje al primer mártir del aciago MURO DE BERLÍN, Peter Fechter, un obrero de la construcción de 18 años de edad, que fue tiroteado por la policía comunista de Berlín Oriental cuando intentaba escapar de ´su idílico Paraíso Socialista Soviético´; el suyo, Sr. Sánchez, no el de él.

“LIBRE”, Nino Bravo, 1972

Antonio Gil-Terrón Puchades

