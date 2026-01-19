¡No, Sr. Sánchez; no!

No, señor Sánchez; ni Pedro Duque fue el primer español en ir al espacio, ni la frase ‘Como decíamos ayer’, es de San Juan de la Cruz; ni Antonio Machado era de Soria… ¿Doctor cum qué…? ¡Me parto!

Tampoco la letra de “LIBRE”, la canción de mi paisano el valenciano Nino Bravo, hablaba de la represión en la España franquista, sino que fue una canción protesta compuesta en homenaje al primer mártir del aciago MURO DE BERLÍN, Peter Fechter, un obrero de la construcción de 18 años de edad, que fue tiroteado por la policía comunista de Berlín Oriental cuando intentaba escapar de ´su idílico Paraíso Socialista Soviético´; el suyo, Sr. Sánchez, no el de él.

“LIBRE”, Nino Bravo, 1972