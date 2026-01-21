Ábalos tira la toalla contra Ramiro Grau Morancho, y no recurre las sentencias a su favor

La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado la firmeza de la Sentencia por la que se declaraba que don Ramiro Grau Morancho, ex juez, fiscal y abogado, no había vulnerado sus derechos al honor y a la intimidad de Ábalos, por varios artículos publicados en los que denunciaba el fraude en la compra de millones de mascarillas de ínfima calidad, y por lo que pedía 70.000 (setenta mil) euros de indemnización.

Las dos sentencias, tanto del juzgado de primera instancia como de la Audiencia Provincial condenan al ex Secretario de Organización del PSOE, ex ministro y diputado, José Luis Ábalos Meco, al pago de las costas, en ambas instancias, que comprenden los honorarios y derechos del Abogado y Procurador del demandado, don Ramiro Grau Morancho.

El señor Grau fue sometido a una avalancha de demandas, tanto de la empresa Soluciones de Gestión, la proveedora de mascarillas, como de Escorial Senante, su administrador, pidiéndole indemnizaciones millonarias, y esas batallas jurídicas se han dirimido en los Juzgados de Zaragoza y Madrid, Audiencias Provinciales respectivas y Tribunal Supremo, dando lugar a ocho resoluciones judiciales, todas favorables al demandado.

Tres sentencias en primera instancia, tres sentencias en las audiencias provinciales, una sentencias y un auto en el Tribunal Supremo, desestimando íntegramente las demandas, y con expresa imposición de la condena en costas a los demandantes, en todas ellas.

Esta “guerra” judicial, ha durado seis años, del 2020 al 2025, y ha concluido ahora, a comienzos del 2026, al quedar firme la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en contra de Ábalos.

Como dice el señor Grau,

“La Justicia es lenta, pero es segura.

Siempre creí que obtendría Justicia, como así ha sido.

Reafirmo, una vez más, mi total respeto y confianza en la Judicatura española.

Solo queda añadir que, al día de hoy, no hemos conseguido cobrar ni un euro de las condenas en costas a favor del procurador, y mías, pues los demandantes han impugnado y recurrido expresamente todas las condenas en su costa, a excepción de Ábalos, que aún está en trámite.

Una muestra más de cómo se utilizan torticeramente los litigios y recursos…, para burlarse de la Ley”.