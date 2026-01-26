No es conservar usted la Moncloa, Sr. Sánchez

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, esta desgracia de presidente del Gobierno que sufrimos los españoles y chantajean los independentistas, confunde mantener en buen estado las infraestructuras del Estado (ferroviarias, viarias, aeroportuarias, portuarias, puentes, viaductos, edificios públicos, presas, etc.) con mantenerse en La Moncloa.

Después del trágico accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), con 45 muertos y medio centenar de heridos, Sánchez, interpretando el papel que sus asesores para duelo le habían escrito, decretó tres días de luto nacional, prometió una investigación transparente (ni él se la cree) y agradeció la lealtad institucional (pero de quién dependen los ferrocarriles nacionales, de quién. Pues entonces…).

Cualquier español que viaje en tren, en coche, en avión o en barco constata que la red ferroviaria de alta y media velocidad, de larga, media o corta distancia, es insegura desde hace cuatro años y varias estaciones de pueblos y ciudades están decrépitas. El dinero destinado a mantenimiento es el mismo que en 2013, a pesar de que los pasajeros han crecido de 14,7 millones a 40, y el tráfico de trenes ha aumentado un 75% al liberalizar la UE el tren y entrar en las vías de ADIF competencia estatal italiana y francesa. ¿Quién certifica su mantenimiento? ¿Qué se hace con los 192 millones que pagan anualmente las concesionarias extranjeras? ¿Por qué se ha reducido a 5 horas al día (de 24:00 a 05:00 sin tráfico de pasajeros) el tiempo dedicado al mantenimiento de la infraestructura? ¿Por qué lleva parado cuatro meses Séneca, el tren de auscultación de vías? Con Sánchez el AVE empezó perdiendo su legendaria puntualidad, siguió con la fiabilidad y comodidad y ahora con la seguridad. ¡Otro triste record!

Si circulamos por carretera, las nacionales son un constante y peligroso bache que causa accidentes y rotura de vehículos, sin que ello motive un nuevo asfaltado de kilómetros continuos (previo fresado) sino, tan sólo, el parcheo tarde y mal, y la imposición de balizas que dan información al delincuente de dónde hay un coche averiado y fácil de robar.

Los aeropuertos y puertos, para quienes utilizan avión o barco, son un dormitorio común de ilegales y caraduras con salas de tránsito, espera y servicios higiénicos que adolecen de limpieza y mantenimiento, y otras, las que corresponden a las fuerzas del orden, destartaladas e indignas de los servidores públicos y de un país como España.

Si nos fijamos en Madrid, por ejemplo en la Dirección General de la Policía Nacional, en la Dirección General de la Guardia Civil y en otras dependencias de organismos públicos estatales señeros, sitos en la capital de España o en otras ciudades y Comunidades Autónomas, antaño relucientes y dignos y ogaño cubiertos con redes para evitar que caigan a las aceras y lesionen a los viandantes los materiales que a cada poco se desprenden de cornisas, balcones y fachadas, el panorama es el mismo, nos aproxima a los Estados fallidos y nos llena de vergüenza a los que todavía la tenemos y nos importa la Patria.

El prestigio de los distintos modelos de Talgo (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol), sin parangón en el mundo, se debe, entre otras razones, a su seguridad, confort y menor peso por eje en sus unidades, desgastando menos ruedas y vías. Los maquinistas llevaban meses advirtiendo de “baches, garrotes y descompensación en la catenaria” en varios tramos de la red por falta de mantenimiento y un mayor peso por eje de los trenes Ouigo e Iryo, pero el ministro de los bochornosos twitter hizo oídos sordos y proclamó que España vivía el mejor momento de la historia de su ferrocarril (la red AVE es la segunda más extensa del mundo, después de la china). ¿Qué dirá ahora, después de ponerse la medalla que le distingue como el titular de Transportes y Movilidad Sostenible (¡que sarcasmo!) que tuvo el primer accidente de AVE, 34 años después de inaugurarse el Madrid-Sevilla y en un tramo recto?

En contraste con esta realidad, que seguirá pasando factura y por la que Sánchez tendrá que declarar más días de luto con cara de actor de comedia trágica, los amigos, familiares, correveidiles y sostenedores del Presidente, y los comprados sindicatos CCOO y UGT seguirán nadando en dinero público, mientras Transportes y Adif continúan implicados en casos judicializados de corrupción, enchufes sangrantes y adjudicaciones sospechosas.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL