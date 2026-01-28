Sebastián Urbina: "Inútil debatir con..."

Tal vez le haya sucedido a usted.

Hay personas que son ‘inteligentes normales’ cuando tratan diferentes problemas de la vida.

Pero, cuando tratan cuestiones políticas, dejan de actuar con la racionalidad que mostraban al tratar los citados problemas.

¿A qué se debe este cambio?

Algunas personas, han interiorizado dogmas políticos, convirtiéndolos en intocables. Además, desprecian los hechos adversos. Y ven a ‘su partido político’ como a ‘su equipo de fútbol’.

Por ejemplo.

Suponga que varias personas, de las ‘inteligentes normales’, están tomando café en la terraza de un bar. Uno de ellos comenta que es democráticamente inadmisible que haya, en Europa, una ‘invasión inmigratoria’ sin que los políticos hayan pedido la opinión a los ciudadanos. Además de los efectos indeseados, como aumento de la delincuencia, saturación de servicios sociales, etcétera.

Otra persona, dice que no existe ‘invasión inmigratoria’. Es un invento de la derecha. Además, necesitamos a los inmigrantes. Finalmente, sólo los ‘fachas’ se oponen a la llegada de inmigrantes.

Sin embargo, una actitud mínimamente racional no banalizaría ‘invasión inmigratoria’. Como mínimo aceptaría que es una cuestión muy importante, que merece debatir seriamente.

También aceptaría que hay que debatir la afirmación de que ‘necesitamos a los inmigrantes’. ¿En qué sentido los necesitamos? Suponiendo que hayamos aclarado el significado preciso de ‘necesitamos’, ¿cuántos? ¿con cualificación profesional, o sin ella?, etcétera.

‘Avalancha migratoria récord: más de 150 inmigrantes ilegales subsaharianos llegan en seis pateras a Baleares en sólo un día.’ (La Gaceta)

La conclusión de la persona con la que es inútil debatir, es que sus oponentes son ‘fachas’.

Según los sindicatos policiales, España se desmarca de la estrategia europea de firmeza y previsibilidad y se convierte en un destino aún más atractivo para inmigración irregular y las mafias. (Libertad Digital)

Los que critican a Sánchez, son la ‘fachosfera’. La conclusión es que la oposición (la ‘fachosfera’) no está legitimada para gobernar. Solamente ÉL lo está. Es decir, la izquierda mafiosa.

¿Y no hay ‘borricos’ en la derecha? Sí, pero hay menos, porque la derecha no cree ser moralmente superior. Aunque habría que distinguir entre la derecha ‘alternancia con la izquierda’ y la derecha ‘alternativa a la izquierda’.

La inutilidad de debatir civilizadamente con los que no piensan como usted, tiene graves consecuencias para la vida social, en general, y para el decente funcionamiento de la democracia, en particular.

Si Pedro Sánchez encabezara un gobierno realmente democrático, en vez de descalificar a la oposición, llamándola ‘fachosfera’, facilitaría el debate con la oposición. ¿Por qué?

Porque al descalificar a la oposición como indigna de gobernar (‘fachosfera’), está mostrando su voluntad de convertirse en el único centro legítimo de poder. Sin embargo, la poliarquía es un elemento esencial de las democracias. Del mismo modo que el poder único es un elemento esencial de las dictaduras.

¿Cómo es posible que Pedro Sánchez crea que solamente ÉL es digno de gobernar? Porque ÉL y la izquierda creen- como auténticos totalitarios- ser moralmente superiores.

Esta actitud dictatorial de Pedro Sánchez se complementa con la actitud- igualmente antidemocrática- del que fuera su vicepresidente, el comunista Pablo Iglesias.

Dijo: ‘Si de mí dependiera, ilegalizaría al Partido Popular y a Vox’. Es el camino al partido único que tanto gusta a los comunistas y chusma totalitaria asimilada.

Es muy grave que tengamos gobernantes antidemócratas. Gobiernan con socios comunistas, golpistas, separatistas y filo terroristas. Y es aún más grave que haya súbditos fanáticos/idiotizados que votan a esta chusma sin escrúpulos.

Si tengo razón, mucha gente vive un gran autoengaño. El cantautor Miguel Ríos lo define muy bien: ‘Votaré al PSOE, haga lo que haga’.

Si los fanáticos como Miguel Ríos son mayoría, no tiene sentido hablar de democracia. Ni debatir con él y sus camaradas. Esta es la dramática situación actual. Dictadura socialista, vitoreada por las criadas mediáticas subvencionadas y votada por borregos de progreso.

«Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, dijo el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, sobre el dictador nicaragüense Tacho Somoza.

Traducido a España. Es una asquerosa dictadura corrupta y traidora, pero es ‘nuestra dictadura’. Pedro dixit.

PD. La envilecida tropa socialista pide no politizar los muertos del accidente ferroviario de Adamuz. Pero ellos actuaron como socialistas- o sea, mezquinos, dicho suavemente– y llamaron ‘asesinos’ a los populares desde el principio. Con la Dana de Valencia, el Prestige, el 11-M, etcétera.

Los populares no entienden que es inútil debatir-civilizadamente- con los socialistas. Y al pactar con ellos, se convierten en cómplices de su vileza, corrupción y traición. O la derecha es alternativa real a esta basura corrupta/traidora que arruina a España, o merece el mismo desprecio. Votantes incluidos.

¡Gobierno, dimisión!