Ramiro Grau Morancho: «Guitarte ganará en Aragón, y será Vicepresidente»

No sé quién obtendrá más votos en las elecciones autonómicas aragonesas, pero sí tengo claro quién ganará más: Tomás Guitarte, autoproclamado líder del partido Guitarte, que tiene dos nombres comerciales: Teruel Existe y Aragón Existe.

No tengo claros sus resultados en Zaragoza y Huesca, que entiendo serán magros, pero habida cuenta de que en Teruel se puede conseguir un diputado autonómico con solo cuatro mil votos, parece evidente que Guitarte conseguirá varios diputados en esa provincia, que le catapultarán a la Vicepresidencia de Aragón, con el partido que consiga forma gobierno, el PP o el PSOE.

Y lo triste del caso es que ambos partidos, con tal de conseguir el poder, le ofrecerán la Vicepresidencia, con lo cual está claro que Tomás Guitarte ganará las elecciones autonómicas…

Personalmente pienso que será el PSOE, pues Guitarte lleva toda la legislatura votando con ese partido, como si fuera una marca blanca del mismo, y es más, creo que lo es.

Solamente en dos ocasiones ha votado de forma distinta al PSOE, por aquello de guardar las formas, y aparentar lo que no es.

¿Qué ha conseguido Guitarte para Teruel…?

Creo que nada, absolutamente nada.

Pero los turolenses son como un adolecente inmaduro, que siempre echa la culpa a los demás de sus fracasos, y hay un victimismo instalado en la sociedad, que les hace esperar siempre un redentor.

¿Conseguirá Tomás convencerles de que él es ese hombre providencial, que les va a sacar de la pobreza y el aislamiento social, para llevarles a la miseria…?

Teruel tiene unos 135.000 habitantes, y cada año su censo se reduce en unas 2.000 personas, es decir, hay una pérdida o disminución de un uno y medio por ciento de la población, con lo cual, de seguir así las cosas, la provincia se extinguiría de muerte natural en algo más de medio siglo.

Biel, el viejo cacique del Partido Aragonés Regionalista, PAR, se instaló en la Vicepresidencia de Aragón, y allí estuvo la friolera de veinte años, ocho con el PP, y doce con el PSOE, sin solución de continuidad.

Le daba igual estar con unos o con otros. Él solo quería ser el Vicepresidente de Aragón…

Lo mismo ha sucedido con su sucesor en el partido, cuyo nombre ni siquiera consigo recordar, y que allí está, en la vicepresidencia, en sus horas agónicas, sin representar a nada ni a nadie.

Bueno, es posible que a su familia, y a sí mismo, pero nada más.

El partido aragonés acabó siendo el partido turolense, pero creo que va a dar su último aliento, póstumo, el 28 de mayo próximo, y Guitarte pasará a ser el hombre bisagra, la llave del poder en Aragón.

¡Qué tristeza produce la política aragonesa, siempre en manos de minorías ramplonas, que solo van a lo suyo…!