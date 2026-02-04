Nos veremos allí

Muerte, Ruleta Rusa, Final
Muerte, Ruleta Rusa, Final. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Santiago Abascal y Alfonso Rojo en Zaragoza.

Abascal habla claro sobre el acuerdo de Mercosur: "¡El PP es culpable y los agricultores lo saben!"

Si dijera que nunca he temido a la muerte, faltaría a la verdad. Pero esa fugaz aprensión que en ocasiones he podido sentir hacia la Parca, siempre ha sido consecuencia del instinto animal de supervivencia que todos poseemos, unido a una adocenada mente racional, cargada a reventar de estereotipos materialistas y religiosos, que nunca fueron fruto de mi experiencia personal, ni de mi sexto sentido de alma vieja, sino que los fui engullendo, sí o sí, triturados y dogmatizados en forma de ´potitos´ doctrinales.

Pero curiosamente, conforme han pasado los años y por ley de vida me voy acercando al final de mi carrera terrenal, los miedos iniciales que la sociedad laicista – por una parte – y la religión – por otra – me inculcaron desde mi más tierna infancia, se han ido transformando en simple curiosidad, al ver la muerte no como un punto final, sino como un cambio de capítulo.

Y es que la muerte no es un ente, ni un ser personal; ni tan siquiera un estar. La muerte tan sólo es una cortina, un velo sin alma, que hace que nos centremos en la vida –que es lo que toca- y no nos mareemos contemplando la infinitud del Más Allá.

Así que vive tranquilo, que la muerte tan solo es ´el coco´ que siempre ha utilizado el poder civil y religioso, para tener sometido al personal.

Si eres una buena persona y no te supone esfuerzo el honrar a tu padre y a tu madre, el no mentir, el no robar, el no matar, el no envidiar, o desear lo ajeno; si la compasión y la misericordia te impulsan a ayudar a tus semejantes más desafortunados…; si te rebela la injusticia y te repugna la maldad, lucha, vive, y no te preocupes de más.

Y en cuanto a los canallas; nada. Simplemente, haz de la muerte tu aliada.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]