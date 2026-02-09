Ramiro Grau Morancho: «Azcón en su laberinto»

No sabemos si Azcón quiso adelantar las elecciones motu propio, u obedeciendo órdenes superiores de Feijóo, el socialista camuflado que dirige (es un decir), el PP nacional.

De cualquier forma, la cagada ha sido mayúscula; han perdido dos diputados por el camino, y decenas de miles de votos…

Razones más que suficientes para que dimitiera; él o su amo, Feijóo.

O los dos.

En cambio la PSOE ha aguantado, si bien es cierto que dejándose cinco diputados por el camino, y pasando de 23 en 2023, a 18 en 2026.

¡Pero que uno de cuatro votantes siga apoyando al PSOE, es para hacérselo mirar, e ir al psiquiatra, con urgencia!

La única explicación que encuentro son los miles de estómagos agradecidos, y dependientes de la nómina pública, o las subvenciones a los correligionarios.

El PSOE controla la Diputación Provincial de Zaragoza, única institución importante que sigue en sus manos, y en Huesca, donde han obtenido los mejores resultados, han gobernado esa institución provincial durante más de treinta años consecutivos, siendo además el feudo de Marcelino Iglesias, ex presidente de Aragón.

En realidad, el único ganador ha sido VOX, que ha doblado su número de diputados, pasando de 7 a 14, y demostrado que no son flor de verano, sino que han venido para quedarse, tanto en la política autonómica como nacional.

Se hunden PODEMOS, a los que habrá que empezar a llamar PUDIMOS, que pasan de más de ciento treinta mil votos, a escasamente seis mil, y no obtienen escaño alguno. ¡Gracias Irene, por tus rebuznos!

También el PAR, partido aragonés, que cobra el resultado de sus múltiples traiciones, y su actuación diletante, siempre a la búsqueda de colocar a los suyos, o subvencionar sus negocios…

¡Y reconozco que el señor Izquierdo me sigue pareciendo un político honrado y cabal, y que ha hecho lo que ha podido!

TERUEL EXISTE, los tapados del PSOE para pactar con Azcón, han perdido un diputado, y pasan de tres a dos, y con su segunda marca, ARAGÓN EXISTE, no han obtenido resultado alguno.

Lo mismo ha sucedido con el otro submarino del PSOE, Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez (en realidad, Luis Pérez), que no ha conseguido diputado alguno…, aunque ha estado a punto.

En resumen, malos tiempos para Feijóo y Azcón, que han metido la pata hasta el corvejón.

Y ahora vienen los tiempos duros, realmente duros, de pactar con VOX, que está muy crecido, y con razón, y que suponemos querrá cobrar cara su victoria.

En fin, seguiremos contando y comentando lo que suceda, si Dios quiere, pues queda mucha tela que cortar.