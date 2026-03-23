Ya queda menos para volver al Tercer Mundo

El que camine o pasee sin ir abducido por el chisme electrónico observará que las calles de las ciudades, incluidas las más céntricas, son por la noche un dormitorio colectivo que incluye tiendas de campaña, y por el día lugar de pedigüeños y vendedores de todo tipo de objetos.

Y en la periferia y parques constatará el aumento de chabolas y asentamientos ilegales, así como cierta inseguridad en según qué lugares. Poco a poco estamos volviendo a tiempos superados. Es la consecuencia del “buenismo”, del descontrol fronterizo (ilegales, falsos turistas y nacionalizados sin recursos), del aliciente a las mafias del tráfico de personas y a los derechos en broma. El derecho a la propiedad privada ha decaído como consecuencia de la protección al okupa y al “inquiokupa” (el que deja de pagar el alquiler aduciendo falta de recursos), y se ha cambiado por el derecho a adueñarse de una vivienda y a dormir en la calle con tus múltiples enseres y no ir a un albergue gratuito y municipal “porque son colectivos y solo hay literas”. Y todo como consecuencia de la insuficiente construcción de vivienda de protección oficial para los verdaderamente necesitados, incluidos los jóvenes con salario mínimo, aunque sean licenciados superiores.

Si añadimos las subvenciones para no incentivar el trabajo, el mérito y el esfuerzo, sino la vagancia, a costa de una clase media cada vez más pequeña y empobrecida por los impuestos extractivos de un Gobierno que lleva desde 2023 sin Presupuestos Generales del Estado, y unas leyes permisivas que no castigan como deben a los asesinos, a los delincuentes, a la multirreincidentes, a los llamados menores de edad, pero que campan a sus anchas contra la convivencia y lo ajeno, y a una Justicia lenta y farragosa, tenemos el coctel perfecto para volver a lo que España y el resto de la Unión Europea (UE) dejó atrás hace décadas, gracias a otras leyes, a su acatamiento y vigilancia, y al trabajo colectivo e individual.

No es de extrañar, por tanto, que España ocupe ya el cuarto puesto entre los 27 países con mayor tasa de pobreza o exclusión social (AROPE) de la UE (sólo superada por Bulgaria, Rumania y Grecia), y que la Policía detenga cada día a más extranjeros que españoles en todo el territorio nacional.

Según documentos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a los que ha accedido el periódico digital The Objetive, el corredor mediterráneo y el sur peninsular concentran el mayor porcentaje de detenidos extranjeros, seguidos de cerca por Madrid y Baleares. Por otro lado, los arrestados nacionales siguen siendo mayoría en el noroeste (Galia, Asturias y Cantabria). La región que registra más casos es Madrid, en donde la policía arresta a 250 personas al día. De estas, 160 son extranjeras, casi el doble de las españolas (90). Le siguen Andalucía, con proporción inversa: 155 nacionales y 73 foráneos, y Comunidad Valenciana: 61 y 75, respectivamente. La mayor proporción de extranjeros está en Cataluña, donde 28 de los 39 detenidos al día (72%) no son españoles, y el 91% de los que lo son por hurto y el 83,5% por robo con violencia, son extranjeros

Efectivamente y como subraya siempre Pedro Sánchez Pérez-Castejón, “España va como un tiro”,…pero como un tiro al pie y otro a la cabeza.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL