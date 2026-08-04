El truco para ser razonablemente feliz, y no perecer en el intento

Salvo en aquellos casos que la vida nos da un golpe, sin avisar, que nos deja doblados y sin respiración, tal vez la clave de la felicidad esté en contemplar con pesimismo los problemas y amenazas que debemos afrontar a diario, porque con ello nos garantizamos que todo lo que nos llegue durante la jornada, será positivo, al no salirnos las cosas tan mal como pesimistamente habíamos previsto.

Será un racimo de pequeñas alegrías y victorias pírricas que no solo nos alegrará el día, sino que además, con el tiempo, provocará en nuestro subconsciente una reacción subliminal que nos hará contemplar el futuro con esperanza y optimismo. Y en los rarísimos casos que no sea así, lo que venga nunca será peor que lo previsto, por lo que nos pillará preparados, con la ´cafinitrina´, y el papel higiénico, a mano.

Pero no nos equivoquemos. Esta fórmula funciona, y no falla, siempre y cuando la apliquemos a lo diario; a lo inmediato. Porque si la aplicamos al futuro que ha de venir, el corazón nos puede reventar.

Por el contrario, aquellos que piensen con optimismo, presuntamente ´prozac´ mediante, en los problemas que tienen ya delante de sus narices, lo más normal es que cuando llegue la noche y hagan balance desde su mórbido lecho en la Mareta, y vean que las cosas les han salido bastante peor de lo que esperaban, con el tiempo terminarán por contemplar el futuro con temor y desconfianza. Y razón no les faltará.