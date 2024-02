El zasca de Rafa Nadal que saca de la pista a Ana Pastor por su feminismo hipócrita: «La igualdad no es regalar»

Rafa Nadal concedió una entrevista en una edición especial de El Objetivo. Una entrevista que llega en mitad de su polémico fichaje por parte de Arabia Saudí. «Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen. Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial», aseguraba en su conversación Ana Pastor.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los espectadores es la postura del tenista cuando la presentadora le preguntaba sobre su postura con el feminismo. Se dirigió a Ana Pastor de forma directa «si me preguntas si soy feminista, dime qué significa ser feminista: si me dices que es opinar que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista». Sin embargo, el manacorí recordaba que es un asunto que «se lleva a los extremos».

Fue al centrarse en su terreno, el deporte, donde Nadal se explayó:

«El tenis femenino gusta en el mundo y, como es muy popular, ganan mucho dinero. En otros deportes, si las mujeres campeonas del mundo gracias a eso son populares y llenan los estadios, para mí cuánto más ganen, mejor. […] La igualdad no reside para mí en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, quiero que gane más que yo. Quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres».

«En el tenis, por algún motivo, los premios son prácticamente iguales en la mayoría de eventos porque en su momento hubo la oportunidad de que el tenis femenino fuera visto», añadió el laureado deportista.

“Se trata de inversión. Se trata de igualdad de oportunidades. Claro que desde el sector público se tienen que dar la misma oportunidad a un hombre y a una mujer”.#ObjetivoNadal pic.twitter.com/A4ukQEhWgd — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) February 14, 2024

Se mostró sobre todo en contra de la discriminación positiva de las mujeres en el deporte:

«¿Tú crees que yo puedo pensar que un hombre por ser hombre es más importante y tiene que ganar más que una mujer? Claro que desde el sector público hay que dar la misma oportunidad a un hombre y una mujer… Pero si me dices que el 50 del mundo de tenis tiene que ganar lo mismo que Djokovic, te diré que no es así. Al final tenemos que decir que todo el mundo tiene que ganar lo mismo por decreto. Ese es otro debate que podemos tener»

«¿Hasta qué punto invertir en deporte femenino garantiza después éxito?. Para nada, lo que no soy es hipócrita y lo que no me gusta es decir las cosas que son fáciles y no pienso. ¿Oportunidades? Las mismas. ¿Sueldos los mismos? No, ¿para qué?», reflexionaba Nadal.