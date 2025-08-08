El primer ministro de Suecia en un brete por usar ChatGPT: “No votamos a la inteligencia artificial”

Suecia se encuentra inmersa en una controversia inesperada. El foco está puesto en Ulf Kristersson, primer ministro y líder del Partido Moderado, tras admitir abiertamente que emplea ChatGPT y otras inteligencias artificiales para obtener “segundas opiniones” en su labor gubernamental. Este reconocimiento, lejos de pasar desapercibido, ha encendido un debate nacional sobre los límites, riesgos y oportunidades de la IA en la toma de decisiones políticas de alto nivel.

La noticia saltó a los medios suecos después de una entrevista en el diario económico Dagens industri, donde Kristersson detalló que tanto él como varios miembros de su gabinete consultan habitualmente plataformas de IA como ChatGPT y la francesa LeChat. El mandatario explicó que la utiliza “con bastante frecuencia”, sobre todo para comparar ideas, analizar qué han hecho otros países en situaciones similares o explorar enfoques contrarios al suyo. Según sus palabras, “aunque solo sea para tener una segunda opinión”, la IA se ha convertido en una herramienta más dentro de su repertorio diario.

La confesión ha provocado una oleada de críticas y desconfianza entre amplios sectores de la sociedad sueca, que no dudan en lanzar una pregunta inquietante: “¿Hemos votado a ChatGPT?” Numerosos ciudadanos, líderes de la oposición y analistas políticos cuestionan la legitimidad y transparencia de decisiones respaldadas —aunque sea parcialmente— por algoritmos entrenados fuera del control democrático directo.

Entre las preocupaciones más repetidas destacan:

Riesgo de filtración de información sensible , ya que las preguntas realizadas a la IA quedan almacenadas en servidores externos, la mayoría de ellos en Estados Unidos, fuera del alcance de la legislación sueca.

, ya que las preguntas realizadas a la IA quedan almacenadas en servidores externos, la mayoría de ellos en Estados Unidos, fuera del alcance de la legislación sueca. Sesgos y fiabilidad limitada de la IA . Expertos como Virginia Dignum , profesora de inteligencia artificial responsable en la Universidad de Umeå, han señalado que estas herramientas no pueden ofrecer opiniones políticas reales. Solo reproducen —con todos sus sesgos y limitaciones— los datos con los que fueron entrenadas.

. Expertos como , profesora de inteligencia artificial responsable en la Universidad de Umeå, han señalado que estas herramientas no pueden ofrecer opiniones políticas reales. Solo reproducen —con todos sus sesgos y limitaciones— los datos con los que fueron entrenadas. Pérdida de confianza pública. La idea de que decisiones institucionales puedan estar influidas por una IA genera un fuerte rechazo simbólico: “No votamos a ChatGPT” se ha convertido en lema viral y de protesta en redes sociales y columnas de opinión.

El Gobierno responde: transparencia y límites autoimpuestos

El equipo de prensa del primer ministro ha intentado calmar el revuelo subrayando que no se utiliza información sensible ni confidencial en estas consultas a la IA. El portavoz Tom Samuelsson insistió en que ChatGPT solo se emplea como referencia general y nunca para temas de seguridad nacional. Aun así, la polémica no remite: incluso información aparentemente inofensiva puede revelar patrones estratégicos o prioridades gubernamentales a las empresas tecnológicas responsables de estos sistemas.

Por otro lado, desde el Ejecutivo se defiende el uso de la IA como una forma legítima de análisis comparativo y contraste de ideas, especialmente en un entorno internacional donde la tecnología avanza a gran velocidad. Para Kristersson, recurrir a la IA es “consultar una segunda opinión”, similar a pedir consejo a asesores o expertos externos.

Precedentes y contexto internacional

El caso sueco no es aislado. En los últimos meses, políticos de otros países han admitido el uso de IA para redactar discursos, analizar tendencias o incluso formular preguntas parlamentarias. Sin embargo, la reacción en Suecia ha sido especialmente intensa, quizás por el valor que la sociedad sueca otorga a la transparencia, la privacidad y la autonomía política.

Algunos antecedentes relevantes:

El año pasado, el parlamentario socialdemócrata sueco Olle Thorell usó ChatGPT para redactar 180 preguntas a ministros, lo que también generó controversia.

usó ChatGPT para redactar 180 preguntas a ministros, lo que también generó controversia. En el Reino Unido, el secretario de Tecnología fue criticado por pedir recomendaciones a la IA sobre cómo comunicar su agenda política en podcasts.

¿Hacia dónde va el debate?

El episodio ha abierto una reflexión profunda sobre el papel que debe jugar la inteligencia artificial en la gobernanza democrática. Entre las posiciones más destacadas, sobresalen dos visiones:

Progresistas tecnológicos : consideran que la IA, bien regulada y usada con criterio, puede enriquecer el debate político, aportar diversidad de enfoques y aumentar la eficiencia administrativa.

: consideran que la IA, bien regulada y usada con criterio, puede enriquecer el debate político, aportar diversidad de enfoques y aumentar la eficiencia administrativa. Críticos democráticos: advierten que la delegación de tareas políticas en sistemas opacos, no sujetos a control ciudadano y potencialmente manipulables, puede erosionar los fundamentos de la democracia representativa.

Mientras tanto, la frase de Virginia Dignum resuena como advertencia: “Cuanto más se confíe en la IA para cosas sencillas, mayor será el riesgo de un exceso de confianza en el sistema. Es una pendiente resbaladiza”. En Suecia, el debate sigue abierto y la confianza en los líderes políticos se pone a prueba en una era donde los algoritmos compiten por un espacio en la toma de decisiones públicas.