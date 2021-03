Casado despide con coña a Iglesias, vicepresidente ‘a la fuga’: «Su escudo social era volver a Vallecas en coche oficial»

Se presumía un día de alto voltaje este 17 de marzo de 2021 en el Pleno del Congreso de los Diputados, y para nada defraudó.

Los ánimos estaban muy caldeados con la moción de censura fallida en Murcia, con las elecciones convocadas en Madrid, el polvorín interno de Ciudadanos y su serio problema con el PP, y con el vicepresidente Iglesias saliente…

Primero fue Pablo Casado, como líder de la oposición, como siempre, quien se enfrentó a Pedro Sánchez en la dura disputa que mantienen. En esta ocasión, la pregunta de Casado fue clara y concisa, a la espera de algo de autocrítica que sin embargo no llegó: «¿Cómo valora su actuación después de un año de pandemia?» De hecho, el presidente Sánchez se debió sentir muy agraviado porque se abalanzó sobre el del PP: «¿Y usted qué ha hecho en estos meses largos de pandemia? Ha votado que no al estado de alarma y ha dicho que no absolutamente a todo… Usted, como siempre, ¡a por uvas!

Así que después le tocó el turno de réplica a Casado:

La inmensa mayoría de españoles están hartos, de la inestabilidad política que usted ha traído, de la arrogancia del gobierno que peor ha gestionado la pandemia en el mundo, y de su incompetencia para poner alternativas de futuro. El país se le está yendo de las manos. Gobernar no es esto, usar el BOE como un guion de Juego de Tronos ni usar a los ciudadanos como peones de ajedrez, ni poner a sus aprendices de brujo a hacer alquimia con las instituciones del Estado. Mire, mientras en España fallecían ese día 300 personas por Covid, usted conspiraba para cambiar los gobiernos de Madrid, Murcia y Castilla y León. Mientras dos millones de familias hacen las colas del hambre, usted se reparte ministerios con un partido imputado. Señor Sánchez, a ver si se entera de una vez, más de 100.000 españoles han muerto por Covid, no dos o tres como decía su portavoz.

Sin embargo, por novedoso, resultó más interesante la alusión de Casado al vicepresidente saliente en, quién sabe, uno de sus últimos Plenos: