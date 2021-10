La pregunta que dejó a Rufián mudo: ¿Por qué prefiere perrear en La SER a contestar a medios acreditados en el Congreso?

Gabriel Rufián se quedó sin palabras… mudo.

El portavoz de ERC no fue capaz de responder por qué prefiere hacer el ridículo en los medios de comunicación afines a la izquierda y extrema izquierda, mientras que opta por ignorar las preguntas más incómodas de los periodistas acreditados en el Congreso de los Diputados.

Este 29 de octubre, el periodista Rodrigo Villar de ‘Estado de Alarma’ fue contundente en su pregunta a Rufián: “¿Por qué prefiere bailar bachata y perrear en la Cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso?”.

La señal de incomodidad del diputado fue visible. Primero mirando de un lado a otro y, al no encontrar argumentos o una frase ocurrente, lanzó un suspiro ante de la ya habitual muletilla: “no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha”.

⚫ La pregunta de @Rodrigo_Villar_ de @edatvoficial que deja pasmado a @gabrielrufian: ¿Por qué prefiere perrear en La Ser a contestar a medios acreditados en el Congreso?⬇️⬇️ pic.twitter.com/cRsM1Cc3iE — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) October 29, 2021

El enfado de Rufián recuerda al que, junto a Mireia Vehí, el pasado 19 de octubre, cuando les recordaron que son todos los españoles quienes pagan sus salarios.

Máxima tensión

Los diputados de ERC y la CUP, respectivamente, se encararon con el periodista de ‘Estado de Alarma’ Javier Negre, a quien evitaron responder a ninguna de sus incómodas preguntas en el Congreso de los Diputados.

Negre comenzó preguntando a Vehí qué opinaba de que “el sindicato mayoritario de los Mossos acusa a la CUP de estar destrozando la seguridad en Cataluña y de secuestrar a la Generalidad”. Al escuchar la pregunta, la diputada inmediatamente quiso saber de qué medio venía la pregunta y al conocer la respuesta usó la fórmula común de: “no vamos a responder a la extrema derecha”.

Sin embargo, Negre le recordó que su sueldo era pagado por todos los españoles, lo que hizo que la diputada de la CUP perdiera los papeles: “La pregunta es qué hace usted aquí, porque yo he visto durante la pandemia muchísimos periodistas que no han podido entrar y me gustaría saber a usted quién le paga la acreditación”.

Una situación similar se vivió con Gabriel Rufián, a quien le preguntó su valoración por quienes no celebraron las polémicas disculpas de Arnaldo Otegi por la violencia de ETA, como fue el caso de las propias víctimas del terrorismo.

“No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha”, respondía Rufián siguiendo la fórmula del independentismo catalán. Sin embargo, su respuesta fue más borde cuando le recordaron que su salario proviene del bolsillo de todos los españoles: “Opino igual que hace cinco segundos”.