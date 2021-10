Rufián se lleva un zasca como una mansión de grande por criticar el piso de Victoria Federica y defender el casoplón de Iglesias

Decenas de miles de euros al año, más de 85.000, por montar circos en el Congreso de los Diputados.

Y cuando no hay pleno o comisión parlamentaria, tiempo libre para perpetrar sus bufonadas en Twitter.

El parlamentario Gabriel Rufián (ERC), especialista en meterse en todos los charcos habidos y por haber, ha vuelto a hacer de las suyas.

Como republicano que es, todo lo que tenga que ver con la realeza le lleva a mal traer.

Y, claro, la noticia del piso de alquiler, a razón de 5.000 euros al mes que ha cogido Victoria Federica, le ha producido sarpullidos.

Lo ‘mejor’ para justificar sus críticas hacia la hija de la Infanta Elena ha sido que ha puesto como ejemplo de honradez el casoplón que compraron en su momento Pablo Iglesias e Irene Montero en la localidad serrana de Galapagar (Madrid):

El festival de zascas que se llevó Rufián fue tan grande como una mansión:

Tras años de trabajo dice jajajjaja 🤦‍♂️🤣 Vida laboral de Irene Montero antes de entrar en podemos = 1 año de cajera en los supermercados Satur. Por cierto tú no te ibas a la República catalana en 18 meses? Venga hasta luegoooo 🤣🤣

Espanta el caradurismo cínico de estos politicuchos, no, que no voy a salir de Vallecas, que los políticos que viven e chalets se aislan, que seria verguenza ganar 8mil€ cuando la gente cobra salario minimo, y así unas cuantas, defender lo indefendible, no nos vean la cara de… pic.twitter.com/AkLFo9W5Jb

— EuskoGuayanes (@EuskoGuayanes) October 23, 2021