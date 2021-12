Soberbio, chulo y faltón: Marlaska no responde al PP y VOX sobre su miserable Ley de Seguridad

Una sesión plenaria más en el Congreso con ausencia del Presidente del Gobierno, de modo que todas las miradas las centró el ministro de los múltiples pufos, el más señalado, el más reprobado, el que debería haber salido del Ejecutivo hace tiempo y el que ahora carga sobre sus hombros la vergonzante Ley de Seguridad Ciudadana.

Y debe ser que no tuvo bastante en la jornada anterior con el repaso descomunal de Macarena Olona, que todavía se puso delante de los diputados a tratar de defenderse. Y para hacerlo, enrocado en sí mismo, Fernando Grande-Marlaska, de lo más faltón, soberbio, chulo y cobarde, ‘respondiendo’ a las intervenciones de Ana Vázquez (PP) e Ignacio Gil Lázaro (VOX).

Primero, la diputada del PP:

Y llegó entonces el golpe genial de Ana Vázquez:

La actual ley la avaló el TC, ¡pero también usted señor Marlaska, en 2014 cuando estaba en el CGPJ! ¿Qué es lo que ha cambiado, señor Marlaska? Ustedes son incoherentes hasta el ridículo. Difícilmente nos puede cuidar un ministro que no protege a quien da la vida por nosotros y pone a delincuentes en la calle, ¡váyase, señor Marlaska!

Y la respuesta del aludido, arrogante:

Sus declaraciones, Twitter, son las típicas. Viene aquí, sus aspavientos, sus hiperventilaciones… Sus falsedades… Veo que les gusta protestar, está bien protestar. Esta sociedad es una sociedad insegura y no la que proclaman ustedes.

Le llegó después el turno al diputado de VOX, Ignacio Gil Lázaro, que siguió por los mismos derroteros y recibió el mismo semblante déspota del ministro:

Y Marlaska, impertérrito:

No me merece la pena emplear mucho tiempo; usted manifiesta una vez más su ignorancia, falsedad, mala fe. No ha dicho nada que según usted sea realmente que ponga en riesgo los derechos de los ciudadanos o la seguridad de los cuerpos de Seguridad. Solo genera ese clima de odio, crispación y de tender hacia el enfrentamiento, aquí en la casa de todos los ciudadanos.