Olona destroza a Montero en el Congreso lanzándole a la cara la fantasía turbia de Iglesias con Mariló

Este 22 de diciembre de 2021 era un día importante para Macarena Olona y sería un día fatal para las podemitas del Gobierno; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y también para la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Fue en el Congreso de los Diputados, en la última sesión plenaria del año, donde la diputada de VOX arrancó en su turno de pregunta con una tremenda ‘sacudida’ a «la ministra comunista», dándole algunas lecciones y con un troleo soberbio inesperado…

Dígale a los trabajadores que les ha mentido y para que no pueda volver a hacerlo, hoy le traigo el programa de VOX, que se llama agenda España y se lo voy a entregar con una dedicatoria personal mía: «Para Yoli, que aspiró a ser lideresa mundial y no pasó de Fasionaria. Que la agenda España, el programa de VOX, sea el recuerdo permanente de su traición a la clase obrera española. Con cariño, Maca, que cada miércoles disfruta despojándole del falso hábito que muestra y enseñando la fealdad que esconde». Porque hay que ser muy fea para amenazar a millones de españoles en el templo de la palabra, pero por una vez dijo una verdad, ¡tenemos muy claro que cuando VOX gobierne ustedes van a intentar incendiar las calles!

Y posteriormente en la sesión, le tocó a Olona una intervención más amplia desde la tribuna para hablar de la igualdad y dirigirse directamente a la ministra del 8-M en términos tremebundos:

Todos los españoles somos iguales ante la ley, lo proclama nuestra constitución.

Pues bien ministra, usted y sus políticas de igualdad representan la más absoluta traición a ese legado y a esa lucha histórica por los derechos de las mujeres. Porque el feminismo que usted representa es desigualdad, es enfrentamiento, es división, es tiranía, la tiranía del pensamiento único. La desigualdad en nombre de una falsa igualdad crea en nuestro país ciudadanos de segunda: los hombres.

Solo VOX dice alto y claro que no, la violencia no está en el ADN masculino, y la violencia no tiene género. Cuando a las diputadas de VOX se nos agrede, ese mantra, ‘hermana yo si te creo’, se convierte en ketchup. Usted representa la tiranía del feminismo empeñado en borrar todo rastro de feminidad; se nos presumía libres hasta que ustedes han llegado.