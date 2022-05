Abascal arrastra a Sánchez en el Congreso: «¡Es una mentira con patas!»

Jueves atípico el de este 26 de mayo de 2022, porque la actividad parlamentaria llevó al Congreso a Pedro Sánchez, a una comparecencia solicitada por los grupos parlamentarios plural, republicano y EH Bildu, para dar cuenta del espionaje por Pegasus.

Esperemos que se quedaran a gusto los solicitantes de la presencia del Presidente para lo mencionado, porque nos tuvimos que ‘comer’ más de una hora de discurso infumable de Sánchez. En ella, el socialista anunció principalmente que cambiará la ley orgánica reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y hará lo propio con la ley de secretos oficiales. Por lo demás, aseguró que él no tuvo nada que ver con el espionaje a independentistas y aprovechó la tesitura para decirle a Pere Aragonés que hay que reactivar la mesa de la infamia -de diálogo-.

Lo mejor llegó después, con las intervenciones de los líderes de la oposición. Cuca Gamarra como portavoz del Partido Popular fue la primera en aparecer:

«Señor Sánchez, ¿espiaron su teléfono oficial o el personal? ¿Hablamos de documentos, vídeos, WhatsApp? ¿Es información sensible que le compromete a usted? ¿Puede poner en peligro la seguridad de España? A estas alturas los españoles no saben si tienen un presidente libre en sus decisiones o atado de pies y manos. ¡No nos da información y siempre miente!»

Y después lo haría Santiago Abascal (VOX):

«A usted, señor Sánchez, no le cree nadie, es una mentira con patas. Ni sus socios de investidura, ni de Gobierno, ni a sus electores, y por supuesto no le creemos nosotros. Yo no me creo nada de lo que ha contado aquí salvo el odio y la agresividad que ha demostrado. Yo diría que usted es capaz de espiar a los miembros de su propio gobierno y de inventarse un espionaje telefónico y, de haberlo sufrido, es capaz de cambiar su postura en el Sáhara para aguantar media hora más en el poder.