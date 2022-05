Fernando Rueda, experto en espionaje, sobre Pegasus: «Lo del Gobierno ha sido puro paripé»

El periodista, Fernando Rueda, reflexiona en ‘La Retaguardia’, el programa de Eurico Campano en Periodista Digital, sobre el ‘Caso Pegasus’, que ha generado una auténtica crisis de estado debido al errático accionar del Gobierno de Pedro Sánchez en su afán por quedar bien con sus socios independentistas.

El Ejecutivo “lo que ha hecho es manipular intencionadamente” este tema del espionaje para “quitarse del medio el problema” con los secesionistas debido a las investigaciones de las que fueron sujetos. “Desde el primer momento, lo que han pensado es en cómo salir de la presión de Esquerra. Lo han hecho para que poco a poco vayan bajando la tirantez de la cuerda”.

En cuanto al posible autor del espionaje sufrido por el presidente de Gobierno y la ministra de Defensa, Margarita Robles, señala destaca que “el Gobierno de Marruecos lo que ha hecho sin ninguna duda es espiar a los miembros del Gobierno. Lo sabemos porque hay una investigación que hizo el servicio de inteligencia y la conclusión que ellos tienen es que ha sido Marruecos”.

Sin embargo, aclara que las conclusiones de la agencia de inteligencia solo “tienen validez dentro del servicio pero no tienen validez judicial, por lo que llevar este tema a la Audiencia Nacional, es un paripé. No se puede demostrar quién estuvo detrás”.

Rueda explica que por esta razón Francia no denunció ni hizo público que fueron espiados. “Ellos no convocaron una rueda de prensa para decir que fueron espiados, eso es algo que no ha pasado en ningún país”. Ellos filtraron la información del espionaje pero se limitaron a ni afirmar ni a desmentir el hecho.

“Lo que tampoco ocurre es que se cese al director del propio servicio de inteligencia por ello”, destaca. Debido a que desde el Gobierno de Macron no huno ninguna medida contra el servicio secreto francés por la brecha de seguridad.

El atacar a la agencia de inteligencia le genera mucho ruido al periodista, que recuerda otro ejemplo, el de Alemania. Más grave incluso, porque a “Angela Merkel la infectaron no con Pegasus, sino con algo mucho peor. Concluyeron que fue la NSA, una agencia de Estados Unidos, la que le había metido el virus en el teléfono. Resalta que “Merkel tampoco se cabreó con el jefe del servicio secreto alemán. Hizo lo que se hace en estos casos, expulsaron del país al delegado de la CIA en Alemania”.

“Eso de cesar a tu propio jefe de espionaje no es lógico porque si bien esto es un fallo, cuando le ocurre a todo el mundo, a lo mejor es que no esté en manos de los espías evitarlo”.

En cuanto al ambiente dentro del CNI, detalla que debe haber una sensación de molestia porque “ellos han cumplido con su trabajo”. Explica que “había motivación” porque existía un riesgo latente. También que “tenían una orden del Gobierno que les dijo que investigara” y “tenían una autorización judicial por parte de un juez” . “Si actuando como deben, haciendo su trabajo, le cuesta el puesto a la directora hay cierto sentimiento de indefensión”.

Sobre la nueva directora, Esperanza Casteleiro, estima que dentro de la terrible situación, “es la mejor solución para tratar de dejar esta historia atrás. El CNI es una máquina fría que avanza sola, que va para adelante, más allá de su dirección”.