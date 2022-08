Un diputado indaga en los pagos del Gobierno a Twitter y pone a ‘temblar’ a Rubén Sánchez y Héctor de Miguel

El diputado Pablo Cambronero está indagando en los pagos realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez a Twitter.

“¿Ustedes no ven en su Twitter anuncios recurrentes del Gobierno? Yo sí, a pesar de mis quejas”, se preguntó el político, quien decidió poner la lupa sobre “cuánto dinero público percibe Twitter en publicidad institucional de cada uno de los Ministerios y los contratos de esos pagos”.

A través de una pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados, Cambronero pidió que se dejen a un lado la respuestas generalistas sobre las campañas de publicidad del Gobierno y se conozca exactamente “qué cantidades concretas de dinero público se ha pagado a la red social Twitter concepto de publicidad institucional por cada uno de los ministerios de España”.

A lo que agrega una pregunta que coloca contra la espada y la pared a cuentas de figuras afines al PSOE-Podemos: “¿qué exigencias ideológicas traslada el Gobierno a la red social como contraprestación a su pago?”.

🔴 ¿Ustedes no ven en su Twitter anuncios recurrentes del Gobierno? Yo sí, a pesar de mis quejas. Pregunto cuánto dinero público percibe Twitter en publicidad institucional de cada uno de los Ministerios y los contratos de esos pagos. Veamos de qué está hecho @TwitterEspana pic.twitter.com/0OnOo3Quko — Pablo Cambronero 🇪🇦🇪🇸 (@PabloCamPiq) August 27, 2022

Marcos de Quinto aprovechó la iniciativa de Cambronero para poner énfasis en que “a lo mejor esa ‘inclinación’ de Twitter de ponerse siempre al servicio de la izquierda tiene algo que ver con esto que denuncia”.

Una misma publicación donde aprovecha para meterle un ‘zasca’ a Rubén Sánchez, secretario general de FACUA: “A este sujeto, condenado por los tribunales por insultar en Twitter, los de Twitter no le cerrarán la cuenta. Porque solo se la cierran a quienes él y sus RedBirds digan. Twitter se está convirtiendo en una especie de casino en el que la ultraizquierda impone sus reglas”.

A lo mejor esa “inclinación” de @TwitterEspana de ponerse siempre al servicio de la izquierda tiene algo que ver con esto que denuncia @PabloCamPiq 👇 pic.twitter.com/QldN15rBM3 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 28, 2022

Se trata de una denuncia similar a la que realizó el exdiputado de Ciudadanos y expresidente de Coca-Cola el 19 de agosto, cuando recibió una “amenaza” de Sánchez que acabó poniendo en conocimiento de la Policía Nacional.

“Matón digital”

Todo comenzó cuando el ‘Facuo’ presumió de la suspensión de la cuenta de Twitter de José Eugenio Arias-Camisón, dueño del Asador Guadalmina pocas horas después de que compartiera una foto con la visita de Iván Espinosa de los Monteros, Jorge Cutillas y Pablo Gutiérrez de Cabiedes (todos miembros de VOX).

Aquí dejan de comer a cualquiera, como al extremo derecho @JCutillasVOX y al interior izquierdo @PabloGCabiedes pic.twitter.com/ksugDpv5Tk — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 17, 2022

“El dueño del Asador Guadalmina no encuentra camareros que acepten sus condiciones y ahora tampoco va a encontrar su cuenta de Twitter”, alardeaba Sánchez. Un tuit que llevó a que Marcos de Quinto le metiera un contundente ‘zasca’.

“El vividor de subvenciones Rubén Sánchez ‘el Facuo’, líder de la banda ultra-izquierdista “Red Birds”, dedicada al linchamiento y cierre de cuentas en Twitter, regodeándose de un empresario que cotiza para que ellos se lo lleven crudo”.

El vividor de subvenciones Rubén Sánchez “el Facuo”, líder de la banda ultra-izquierdista “Red Birds”, dedicada al linchamiento y cierre de cuentas en @TwitterEspana, regodeándose de un empresario que cotiza para que ellos se lo lleven crudo. Edatv News https://t.co/GfDKut7IyE pic.twitter.com/mjlrYA4mRY — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 18, 2022

Una respuesta que hizo que Sánchez volviera a la carga: “Tiene un serio problema Marcos de Quinto. Muy serio”. Sus palabras fueron consideradas como una amenaza por parte del ex de Ciudadanos.

No en vano, advirtió a Twitter de que “el matón de RRSS Rubén Sánchez acaba de lanzar a su banda de Red Birds para que denuncien mi cuenta. Una red social seria no debiera permitir que sean estos grupos organizados los que decidan quien puede o no puede usarla”.

Aviso a @TwitterEspana de que el matón de https://t.co/naU4sZK5wH. @RubenSanchezTW acaba de lanzar a su banda de Red Birds para que denuncien mi cuenta. Una red social seria no debiera permitir que sean estos grupos organizados los que decidan quien puede o no puede usarla. pic.twitter.com/X4cJcr8Fje — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 18, 2022

Además, recalcó que “entiendo que este tweet es una amenaza a mi persona, lo cual pongo en conocimiento de Twitter y de la Policía Nacional. Basta ya de la impunidad con la que se mueven estos matones digitales”.

Entiendo que este tweet es una amenaza a mi persona, lo cual pongo en conocimiento de @TwitterEspana y de @policia.

Basta ya de la impunidad con la que se mueven estos matones digitales. pic.twitter.com/TbId9QGr22 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 18, 2022

Al secretario general de FACUA no le gustó la interpretación de sus palabras como una amenaza, por lo que dejó caer la opción de denunciar también.

Hacía muchos años que no veía un tuit con una invención tan esperpéntica como la "amenaza" de @MarcosdeQuinto. Exactamente 8 años. pic.twitter.com/QMupvvEDeA — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) August 18, 2022

El experimento de Girauta

Juan Carlos Girauta también viene denunciando la doble vara de medir utilizada por Twitter e incluso realizó un experimento durante los últimos días.

En su entrevista del 27 de agosto en EsRadio, el exdiputado de Ciudadanos aprovechó para detallar su experimento en Twitter, ese que anunció al decir: “Voy a comprobar si Twitter medir diferente a la que aplica a Boca de Alcantarilla. Si así fuera y me suspenden la cuenta, pueden cancelarla directamente; no volveré a un casino con los dados cargados y las cartas marcadas”.

Hoy a las 20:00 voy a comprobar si @TwitterEspana me aplica una vara de medir diferente a la que aplica a Boca de Alcantarilla. Si así fuera y me suspenden la cuenta, pueden cancelarla directamente; no volveré a un casino con los dados cargados y las cartas marcadas. https://t.co/S1MGfM8q3a — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 25, 2022

Si bien reconoció que “es un término que detesto”, Girauta no dudó en poner contra las cuerdas a Héctor de Miguel y a Twitter en un solo tuit: “Cómo me alegra haber desquiciado para siempre a este subnormal”.

Cómo me alegra haber desquiciado para siempre a este subnormal. pic.twitter.com/TyP1roXkbT — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 25, 2022

Una publicación que se volvió viral casi de inmediato y que llevó a que el colaborador de la SER respondiera: “No, si al final se hará daño”. Sin embargo, con la guerra declarada ya demostró Girauta que no es de dar pasos atrás: “¿Es una amenaza, subnormal? Venga”.

Al ver la oleada de tuits apoyando al ex de Ciudadanos, salió a atacar a Girauta el ‘pianista de Pedro Sánchez’, James Rhodes, quien empezó jugando a la víctima para después pasar a la descalificación: “El lenguaje que ha usado conmigo hace que subnormal parezca positivamente encantador. Pobrecito (…) No creo que twittear estando borracho sea una excusa valida”.

La muestra de apoyo de Rhodes le salió muy cara, ya que el expolítico fue contundente en su respuesta: “Espera, que ahora ha entrado en escena el asesino de Beethoven. Mira, Muñones, borracha tu puta madre. Vete a aporrear pianos”.

Espera, que ahora ha entrado en escena el asesino de Beethoven. Mira, Muñones, borracha tu puta madre. Vete a aporrear pianos. pic.twitter.com/VoRmUUV2Rq — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 25, 2022

Finalmente, tras haber arrasado con la SER y su colaborador, Girauta lanzó un último golpe: “De momento sabemos que el subnormal de la SER puede incitar a la violencia contra los cristianos, burlarse de los judíos y los hornos, acosar, amenazar de forma poco velada. Pronto se descubrirá si también tiene trato de favor en Twitter. A ver si te vas a hacer daño…”.

Girauta desvela que aún está a la espera de los resultados de su experimento, pero mientras tanto se está divirtiendo poniendo contra las cuerdas a De Miguel y a la Cadena SER.