Marcos de Quinto ‘denuncia’ ante la Policía al “matón digital” Rubén Sánchez por amenazarle

Marcos de Quinto puso en conocimiento de la Policía Nacional la amenaza recibida por Rubén Sánchez en redes sociales.

Todo comenzó cuando el secretario general de FACUA presumió de la suspensión de la cuenta de Twitter de José Eugenio Arias-Camisón, dueño del Asador Guadalmina pocas horas después de que compartiera una foto con la visita de Iván Espinosa de los Monteros, Jorge Cutillas y Pablo Gutiérrez de Cabiedes (todos miembros de VOX).

Aquí dejan de comer a cualquiera, como al extremo derecho @JCutillasVOX y al interior izquierdo @PabloGCabiedes pic.twitter.com/ksugDpv5Tk — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 17, 2022

“El dueño del Asador Guadalmina no encuentra camareros que acepten sus condiciones y ahora tampoco va a encontrar su cuenta de Twitter”, alardeaba Sánchez. Un tuit que llevó a que Marcos de Quinto le metiera un contundente ‘zasca’.

“El vividor de subvenciones Rubén Sánchez ‘el Facuo’, líder de la banda ultra-izquierdista “Red Birds”, dedicada al linchamiento y cierre de cuentas en Twitter, regodeándose de un empresario que cotiza para que ellos se lo lleven crudo”.

El vividor de subvenciones Rubén Sánchez “el Facuo”, líder de la banda ultra-izquierdista “Red Birds”, dedicada al linchamiento y cierre de cuentas en @TwitterEspana, regodeándose de un empresario que cotiza para que ellos se lo lleven crudo. Edatv News https://t.co/GfDKut7IyE pic.twitter.com/mjlrYA4mRY — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 18, 2022

Una respuesta que hizo que Sánchez volviera a la carga: “Tiene un serio problema Marcos de Quinto. Muy serio”. Sus palabras fueron consideradas como una amenaza por parte del ex de Ciudadanos.

No en vano, advirtió a Twitter de que “el matón de RRSS Rubén Sánchez acaba de lanzar a su banda de Red Birds para que denuncien mi cuenta. Una red social seria no debiera permitir que sean estos grupos organizados los que decidan quien puede o no puede usarla”.

Aviso a @TwitterEspana de que el matón de https://t.co/naU4sZK5wH. @RubenSanchezTW acaba de lanzar a su banda de Red Birds para que denuncien mi cuenta. Una red social seria no debiera permitir que sean estos grupos organizados los que decidan quien puede o no puede usarla. pic.twitter.com/X4cJcr8Fje — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 18, 2022

Además, recalcó que “entiendo que este tweet es una amenaza a mi persona, lo cual pongo en conocimiento de Twitter y de la Policía Nacional. Basta ya de la impunidad con la que se mueven estos matones digitales”.

Entiendo que este tweet es una amenaza a mi persona, lo cual pongo en conocimiento de @TwitterEspana y de @policia.

Basta ya de la impunidad con la que se mueven estos matones digitales. pic.twitter.com/TbId9QGr22 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 18, 2022

Al secretario general de FACUA no le gustó la interpretación de sus palabras como una amenaza, por lo que dejó caer la opción de denunciar también.