Feijóo mortifica a Sánchez con una pregunta colosal

Contundente.

Alberto Núñez Feijóo dejó para el arrastre a Pedro Sánchez en la última sesión plenaria de este 2022.

Con el intento de atropello judicial para cambiar las mayorías a la hora de la elección de los jueces, medida frenada cauterlarmente por el Tribunal Constitucional, se esperaba un tenso cara a cara entre el líder del PP y el presidente del Gobierno socialcomunista.

El dirigente popular fue directo a la yugular del inquilino de La Moncloa:

Como se nota que va usted mejorando el manual de obediencia al independentismo, ellos proponen una cosa, usted dice que no, que eso es pasar una línea roja y que por tanto no lo hará. Los independentistas suben el tono y le advierten de que usted es presidente gracias a ellos y entonces usted se pone a estudiarla y llega a la conclusión de que merece la pena hacerla y de que es lo correcto, de que esto mejora la convivencia y de que no tiene usted otra salida. Y antes de que usted diga ya que sí a la propuesta de los independentistas, ellos ya le hacen otra propuesta, otra propuesta nueva, adicional. Y no pasa nada porque en la bancada socialista le aplauden a usted, tanto como cuando dice que es una línea roja y no se puede hacer, como cuando dice que sí se puede hacer y ya no es una línea roja.

El senador del Grupo Popular prosiguió con su meneo a Sánchez:

Me gustaría retratarle un poco y hacerle una consulta. Usted prometió no hacer descansar la gobernabilidad de España en los partidos independentistas, prometió no indultar a los presos del procés, prometió recuperar el delito de referéndum ilegal y prometió luchar contra la corrupción, no perdonarla. Y ahora ustedes la van a perdonar. Sí, ya sé que van a decir ustedes que cuando se aprobó la ley del solo sí es sí no se iba a rebajar ninguna pena y llevan más de 100 penas rebajadas. Y con la corrupción pasará igual. Sí me gustaría presentarse una duda, ¿cuál será la próxima cesión y, por tanto, cuál será el último incumplimiento de sus promesas? Por ejemplo, Esquerra ha pedido que hay que celebrar una consulta, el PSC-PSOE la apoya, algún miembro de su Gobierno ha dicho que le parece legítima. ¿Tiene usted ya fecha para celebrarla, señor Sánchez?

Feijóo lanzó una pregunta demoledora:

Señor Sánchez, ¿va a seguir usted así? ¿va a seguir con el independentismo o alguna vez va a pasarse al constitucionalismo?

Nuevos ataques sanchistas al Tribunal Constitucional

Pedro Sánchez, en su intervención, se parapetó en la estrategia de no responder a las cuestiones formuladas por el líder de la oposición y sí atacar duramente al Tribunal Constitucional:

Sucede que los poderes que le acompañan a usted y a su partido, poderes cada vez menos ocultos, han conseguido un hito trascendente en la historia democrática de nuestro país. Y es quitarle competencias que le habían conferido la Constitución y los ciudadanos a los Parlamentos, al Senado y a las Cortes Generales, la facultad de proponer, de debatir y también la de legislar. Señorías, esta es la cuestión. Ustedes han llegado demasiado lejos. Usted ha conseguido un hito en nuestra historia democrática, que es enmudecer a las Cortes Generales. Esa es la aportación del PP de Feijóo. Ustedes lo están intentando, pero ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar alto y claro.

Feijóo, en su réplica, dejó varios zascas para la posteridad: