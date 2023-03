Los mensaje del ‘Mediador’ a ‘tito Berni’ para que eligiera el «menú de putas» para la cena con diputados del PSOE

El ‘Caso Mediador’ puede dar poco de sí a nivel judicial pero su investigación da para muchos datos jugosos sobre cómo se manejaban ‘Tito Berni’ y compañía. Así, por ejemplo los teléfonos móvil de los implicados aportan muchas cosas. Empezando por Antonio Navarro Tacoronte. Tal y como recoge OKDiario el 8 de marzo de 2023, en uno de los mensajes que ‘el mediador’ envía al diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo (‘Tito Berni’) le envía varias fotos de prostitutas con el siguiente audio: «El menú para hoy, ¿vale? Esto para que lo tengas tú y ahora hablamos. Dame cinco minutos».

Esto era dos días antes de la ya famosa noche que empezó en el restaurante Ramsés. El 19 de octubre de 2020, Navarro llegó a Madrid a las 14:15 horas se puso en comunicación con Antonio Bautista, conocido como ‘el curita’, empresario de Cleanergetic Insular S.L. que sería quien pagaría parte de la cena con los diputados del PSOE. En audio, ‘el Mediador’ pregunta «¿Cuánto tengo a disposición?» a lo que ‘el curita’ responde por escrito: «700». Esa noche los dos, junto a ‘Tito Berni’ quedaron para cenar en el restaurante Cuevas del Secreto.

En la mañana del 21 de octubre de 2021, el diputado Fuentes Cubelo le envía un whatsApp a Navarro Tacorronte: «Buenos días, qué tal. Tú me dijiste anoche que hicieron transferencia al equipo de fútbol (asociación Tetir) o ¿lo soñé?«. ‘El mediador’ respondió con el siguiente mensaje de audio:

«Yo no sé si tú estabas soñando o no, pero seguramente estarías pensando en cabras, seguramente. ¡Oye! Háblame desde que puedas, que ya está todo preparado y cerrado. A las nueve de la noche en el Ramses. Mesa para quince personas. Sólo personas del Partido Socialista. No pueden entrar los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña».