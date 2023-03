Espinosa de los Monteros rescata un vídeo suyo para trolear al PSOE por Tito Berni y el caso Mediador

El caso Mediador va a seguir persiguiendo al PSOE por un buen tiempo.

Y alguien que siempre una forma de retratar de manera divertida los desmanes socialistas es el portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros.

Esta vez ha usado su cuenta de Twitter para atizarlos por el enésimo caso de corrupción que además involucra prostitutas y drogas.

«Esto es de hace un año, pero da igual cuando lo veas. Es muy difícil discutir con el PSOE sobre prostitución, porque ellos son los auténticos especialistas», señala en el texto de la publicación.

Espinosa ha tirado de la hemeroteca y ha colgado un vídeo suyo con una intervención en La Gaceta de la Iberosfera. En ella, hablaba sobre la abolición de la prostitución, bandera que enarbolaban los mismos que más la disfrutaban:

Tras salir a la luz información del sumario de la trama de corrupción conocida ahora como el caso El Mediador, el PSOE se ha puesto a temblar.

El escándalo de momento señala al empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, cuyo alias, El mediador, le da nombre al caso; el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, y el ahora exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni.

Ellos tres presuntamente lideraban la red que permitía a empresarios obtener beneficios y contratos públicos, previo pago de mordidas. Lo sórdido del asunto es que en las negociaciones se incluían visitas al Congreso de los Diputados, cenas en lujosos restaurantes y fiestas donde no faltaban la droga y las prostitutas.

Pero todavía se desconoce el alcance real de la red de corrupción, ya que El mediador aseguró que en una cena en el restaurante madrileño Ramsés, habrían participado hasta 15 congresistas del PSOE. De hecho, identificó a ocho de los asistentes de ese encuentro.

De momento, solo tres parlamentarios han reconocido que cenaron en el algún momento con él, aunque ninguno admitió participar en las fiestas de Tito Berni.

El caso El Mediador, el último escándalo de corrupción del PSOE que involucra mordidas, prostitutas y cocaína sigue acaparando titulares y Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias El mediador, sigue desvelando detalles sobre el funcionamiento de la red de influencias.

Esta vez, OK Diario ha reflejado una confesión que pone los pelos de punta por parte de Navarro Tacoronte:

Así ha mostrado el temor que tiene el empresario por cómo puede terminar luego de haber destapado esta trama que podría incluir a más diputados socialistas. De hecho, se conoció que en una cena en el lujoso restaurante Ramsés de Madrid, participaron hasta 15 representantes del PSOE, ¡en plena pandemia y con las restricciones de distanciamiento social!

El Mediador reconoce que actuó mal y que debe pagar por ello. Sin embargo, recrimina la actitud de los socialistas que no reconocen haber cometido ningún delito:

«En la cárcel me van a meter igual, pero por lo menos yo me fui de putas, lo reconozco, ellos no. Y eso no es vida privada, somos cargos públicos y defendemos el derecho, tenemos que pagar por ello».