Ayuso humilla a Mónica García con el dato que más escuece a la ultraizquierda

Una lección de cómo desmontar en cuestión de segundos con el discurso del contrario.

Mónica García, portavoz de Más Madrid y que presume de ser la que lidera la oposición a Isabel Díaz Ayuso, debió ser que no hizo un inventario de fuerzas.

Amén de realizar una exposición llena de lenguaje soez, García siguió con la matraca de que en 2027 acabará siendo la que presida la Comunidad de Madrid.

Antes de que interviniese Díaz Ayuso, el presidente de la Asamblea autonómica, Enrique Ossorio advirtió severamente a Mónica García por sus expresiones:

No se puede decir ni nunca se ha escuchado que la gestión de un Gobierno es fanática y cruel o decir que la acción del Gobierno se resume ‘en que se jodan’. Estas expresiones son contrarias a la cortesía parlamentaria. He oído criticar a gobiernos en esta Asamblea pero no he oído decir que son fanáticos y crueles.

La presidenta regional no tuvo más que recurrir a las cifras oficiales para dejar escocida a la de Más Madrid:

Isabel Díaz Ayuso también criticó que Mónica García sacase a paseo su chulería a la hora decir que ella no iba a permitir que se tocasen las leyes. La del PP fue clara en ese aspecto:

¿Sabe dónde no se tocan las leyes? en las dictaduras. La mayoría absoluta que tiene ahora el PP no me la han dado para no hacer nada; todo lo que sea reformable, vamos que si se va a reformar. Pese a sus listas negras y sus alharacas. La calle no es suya; si usted no respeta los resultados de las urnas es su problema.