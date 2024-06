Armengol llama al voto en plena ‘comisión Koldo’ y se lleva el broncazo del presidente: «Es impresentable lo que ha hecho»

Rifirrafe en la parte final de la comparecencia de Francina Armengol en el Senado.

La hoy presidenta del Congreso de los Diputados acudió a la Cámara Alta en calidad de expresidenta de Baleares por el llamado ‘caso Koldo‘ y las mascarillas fake.

La socialista, en la réplica al senador Fernando Martínez-Maíllo, del PP, fue abonando el terreno para colar de rondón un mitin:

Voy a contestarle lo que el señor Maíllo me ha preguntado. Las mascarillas no son falsas, no lo digo yo. Lo dicen todos los técnicos que han comparecido en la Comisión de Investigación del Parlamento de Baleares. Ustedes han hecho ir incluso al perito de la empresa, que les ha dicho que no son mascarillas fake, que son KN95. Por cierto, las mismas que repartió la Comunidad de Madrid en las farmacias durante la pandemia sanitaria.

Por tanto, lo que les guste para una comunidad autónoma tienen que aceptarlo para otra comunidad autónoma. Estas mascarillas se compraron con criterios técnicos, sirvieron para stock de seguridad, para poder hacer la desescalada. Gracias a todo ello, Baleares consiguió salir bien de la pandemia sanitaria. Conseguimos poder abrir nuestra comunidad autónoma y crecer económicamente y proteger bien la salud de las personas.