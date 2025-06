El nuevo libro de Cristina Martín Jiménez hace temblar a los poderosos: «Ellos ahogaron a los valencianos»

Si la palabra cancelado con la connotación que aquí nos trae se inventó para alguien, podría ser perfectamente para Cristina Martín Jiménez.

Buena amiga de la casa -incluso tuvo un programa en Periodista Digital-, la protagonista de esta edición de ‘Los Cancelados’ se sienta a charla sobre su nuevo libro ‘La tiranía de la mentira’, con el que vuelve a poner en un brete de lo más incómodo a las elites de poderosos, esos círculos de gente con muchísimo dinero y tanto o más poder, que son los que dominan los designios de la Humanidad y del Planeta. Escuchar a Cristina Martín siempre puede provocar escalofríos pero es la mejor manera en la que uno puede abrir los ojos con todo lo que tiene alrededor y delante de sus narices.

«Yo he vivido la cancelación haciendo lo que se supone que debe hacer un periodista, señalar y denunciar. Cuando empecé a hacer esto me di cuenta de que este tipo de periodismo estaba prohibido. Todo periodista crítico hoy está perseguido, a mí me han tocado veinte años de cancelación y de persecución».