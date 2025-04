La surrealista pataleta de una charo independentista con Cristóbal Montoro: «No me llame señora»

¿Es el Congreso de los Diputados o un circo?

Lo vivido en la Cámara Baja durante la comparecencia de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy, en la comisión de investigación de la ‘Operación Cataluña‘ fue esperpéntico.

Pilar Vallugera, diputada de Esquerra Republicana (ERC), fue la protagonista de una escena completamente surrealista.

La política independentista montó en cólera por el hecho de que el político del Partido Popular se refiriese a ella como «señora»:

O señoría o diputada, pero no me llame señora. Porque usted no se ha dirigido a los demás con ese término, el de señora.