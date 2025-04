Pablo Casado se la lía a Feijóo: Pilar Alegría suelta que el expresidente del PP la escribió para apoyarla en el embrollo de la orgía de Ábalos

Es tremendo.

Pablo Casado acaba de clavarle de manera indirecta una puñalada trapera a Alberto Núñez Feijóo.

En pleno escándalo por la juerga-orgía de José Luis Ábalos en el Parador de Turismo de Teruel en septiembre de 2020, época en la que Pilar Alegría era delegada del Gobierno en Aragón y, por tanto, conocedora de los hechos acaecidos allí, al exlíder del Partido Popular no se le ocurrió mejor idea que mandarle a la hoy ministra de Educación un mensaje solidarizándose con ella.

Y, cómo no podía ser de otra manera, la política del PSOE esperó paciente la ocasión para soltar la bomba.

Fue en el pleno del Senado, a una pregunta precisamente del Grupo Popular, cuando Alegría recurrió a Casado para afear el comportamiento que, a su juicio, había tenido el PP:

Aprovechó para lanzar que el expresidente del PP le había escrito:

Y terminó su alegato de manera chulesca:

Y por cierto, y por terminar, si ustedes se piensan que con esta campaña tóxica me iban a doblegar, es que no me conocen porque han dado usted con hueso. Si algo he aprendido, señor presidente, es que no me conocen porque han dado ustedes con hueso. Si algo he aprendido durante estos días es que cabeza alta y ni un paso atrás. Y en lo que ustedes se refieren, es necesario que se queden ustedes muchos años en la oposición porque no están a la altura de gobernar en este país.